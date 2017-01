Agyműtétje után egy nappal már ismét szoptatott Magdolna

Kupcsulik Szilvia aneszteziológus és Barzó Pál idegsebész professzor munkájának köszönhetően Magdolna agyműtétje után egy nappal már ismét szoptathatott.

Kedves családi idill fogadott bennünket, amikor hétfő délelőtt meglátogattuk Oszetzky Magdolnát az SZTE Idegsebészeti Klinikán.Férje, Kanizsai Gábor éppen a folyosón sétált a 7 és fél hónapos Alexszel, majd visszatérve a szobába mókáztak még anyával egy kicsit: kézben hintáztatva hol a nő arca előtt egy kicsivel állt meg a kisfiú buksija, hol eltávolodott tőle. Alex nagyokat nevetve jelezte: élvezi a játékot.A család egy hétig különleges életet élt: a kisfiúról édesapja egyedül gondoskodott. Magdolnát ugyanis megműtötték: egy daganatot távolítottak el az agyából.– Minden menstruációm első napján fájt a fejem egy pontban – kezdte történetét a 34 éves anyuka. – Migrénre gondoltam, esetleg hormonokra, vagy az időjárásra, mindenesetre nem foglalkoztam vele. Ráadásul amikor Alex megfogant, el is múlt az egész. Aztán egy nap, a várandósságom felénél egy éjszaka elájultam, és bevertem a fejem.Az asszonyt a kecskeméti kórházba vitték, ahol azonban csak férje határozott fellépésének eredményeképpen voltak hajlandók megvizsgálni. Akkor derült ki: egy jóindulatú daganat van az agyában. Mivel várandós volt, nem vállalták, hogy megműtik, így kerültek Szegedre, Barzó Pál professzorhoz.

Magdolna, Gábor és Alex repülni tudna örömében. Fotó: Frank Yvette

– Nem volt sürgető a helyzet, ezért azt javasoltam, hogy várjunk a műtéttel, hogy Alex minél tovább szophasson – mesélte az Idegsebészeti Klinika vezetője. – Csakhogy nemrégiben kiderült, hogy a tumor növekszik, ráadásul Magdolnának már epilepsziás rohamai is voltak, így nem maradt több idő.A műtétet egy speciális eljárással végezték, a szokásosnál jóval kisebb, kulcslyuknyi vágást ejtve a koponyán. Ennek, illetve a kevés gyógyszerrel történő altatásnak köszönhetően az édesanyának az operáció után is csak minimális fájdalomcsillapításra volt szüksége, így egy nappal az operáció után, amikor kikerült az intenzív osztályról, már ismét szoptathatta kisfiát.– Naponta kétszer-háromszor behoztam Alexet, hogy minél többet tudjanak együtt lenni – mesélte Gábor, aki az elmúlt egy hétben teljesen magára maradt a kisfiúval egy kollégiumi lakásban, ahová az utazóágytól a fürdetőkádig mindent magukkal hoztak. Mint fogalmazott, könyvet tudna arról írni, milyen volt apaként anyaként is helytállni.

– Korábban már készültünk a műtétre, az utolsó időszakban minden feladatban gyakorlatot szereztem. Volt annyi lefejt, fagyasztott anyatej is, amivel ezt a hetet meg tudtuk oldani. Mi több, összebarátkoztam a nővérekkel – gyerekkel a kézben ez nem volt nehéz –, így a feleségem a klinikán is tudott fejni, amit aztán egyből fagyasztóba tettek. Más kérdés, mennyivel macerásabb sterilizált üvegben, lassan felengedett tejet adni a gyereknek, mint csak simán megszoptatni.Gábor azt mondta, sok öröm és sok lemondás is volt abban, hogy felesége helyett gondoskodott kisfiukról, de nem is volt kérdés, hogy vállalja. Ahogy az sem, hogy a két fiú is Szegedre utazik Magdolnával, hogy egymás közelében lehessenek. – Szerencsére elengedtek a munkahelyemről, de ha nem így lett volna, felmondtam volna.A család hétfő délután hazamehetett, a héten azonban még biztos, hogy Gábor otthon marad, hiszen feleségének sok pihenésre van szüksége. Utána viszont visszamegy dolgozni. – Az biztos, hogy mostantól fogva délutánonként, amikor hazaérek, már rutinból babázok majd – mondta nevetve.