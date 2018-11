Ágyúlövéssel kezdődött a tömeges disznóvágás Balástyán, ahol még a kerítés is kolbászból volt - fotók

- Számomra a legfontosabb ebben a rendezvényben, hogy megmozgatja a közösséget. Nem csak Balástyáról és a testvértelepülésekről, hanem a szomszéd falvakból is jönnek hozzánk ilyenkor – tette hozzá a polgármester.A csapatok egyébként nagyon lelkesek voltak. A disznókkal pillanatok alatt végeztek, és kezdődhetett a perzselés, majd a feldolgozás. Ma már egyébként nem hajkurásszák a disznókat késsel az udvaron: az állatot elkábítják, majd nyakon szúrják. A pörzsölést és a tisztítás pedig minden csapat ugyanúgy végezte: lángszóróval, késsel, forró vízzel. A csapatokat zenészek, sőt komplett zenekarok buzdították, és persze a lelkes nézőközönség, akik között gyerekek és idősek is szép számmal akadtak. Disznóvágás perszenem létezik pálinka nélkül, és ez Balástyára is igaz: mindegyik csapat hozta a maga italát, amiből a szerencsésebb bámészkodók is kaptak. Volt, aki ráadásul nem is pohárból, hanem a levágott disznó körméből itta a pálinkát.- Székelyföldről, Hargita megyéből jöttünk Balástyára, összesen huszonöten – mondta disznóköröm-poharát mutogatva Farkas Zoltán, aki csapatával székelyföldi specialitásokat is készített a 140 kilós állatból.A disznókon kívül persze idén is volt a gyerekeknek mini vidámpark, ahol ugrálóvárazhattak, vagy akár dodzsemezhettek is. Aki pedig akart, most is vehetett kakasos nyalókát, törökmézt, de aki mondjuk női táskára vágyott, az sem ment hiába a balástyai böllérfesztiválra.