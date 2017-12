Ahány fenyőfa, annyi ár: később indult az idei szezon, de a sláger a Nordmann fajta

Előbb tudós, később fenyő



A Nordmann fenyő hosszú évek óta sláger, ám a neten gyakran találkozni eltérő írásmódokkal: normann, normand vagy nordman. A félreértésre az adhat okot, hogy sokan a normannokra, vagyis a vikingekre asszociálnak, ami jó irány. Mások a franciaországi Normandiához kapcsolják, de nem teszik jól. A megoldás: ez a tűlevelű örökzöld Alexander von Nordmann finn természettudós után kapta a nevét – a Douglas pedig egy skót botanikusról.

– Aki hozza a saját talpat, annak segítünk belefaragni a megvásárolt fenyőfát – mondja szerda reggel a Mars téri piac parkolójában Jónásné Tünde Somogy megyéből érkezett őstermelő. Már december 8-án itt volt Szegeden, de eddig még csak néhány fát adott el. – Minden évben nehezebb egy kicsit, a multiknál nagyon olcsó a fenyő, és ott a konkurencia a zöldségeseknél, a benzinkutaknál is – panaszolja az immár 22 éve visszajáró asszony. Segítsége is van, fia, Péter és annak barátja, Marton Roland. Utóbbi szerint a fenyőárusítás jó ellenszere a heveny iskolaundornak. Náluk néhány ezer forinttól indul a fenyő ára, a csúcs pedig 25 ezer forint, de ez már 3 méteres, szabályos, extra Nordmann fenyő.Szerda reggel az eső miatt kicsit későn indult be a Mars téri fenyőpiac, fél kilenc körül minden harmadik-negyedik helyen még ki sem nyitottak. Nem úgy a Nagykanizsáról érkező Megyes Ernő, akinek édesapja 1978-ban kezdett el Szegedre járni, és fia is folytatja ezt a hagyományt. A polgári foglalkozását tekintve tűzoltó árus az ugyancsak tűzoltó Dudás Lászlónak adott el egy fát. A kiválasztásban természetesen döntő szava volt Újvári Arankának, aki két gyermek anyukája, és éppen a szíve alatt hordja a harmadikat.– Luc, ezüst, Nordmann, Douglas, concolor – sorolja fajtáit az őstermelő, hozzátéve, a fa a savanyú agyagos talajt szereti, és nem tetszik neki a nagy meleg. Megtudjuk, egy 2 méteres fa 10-11 éves, és azt is, hogy több mint 2 hektáron termelik. A csemetét kapálni, permetezni és metszeni is kell rendszeresen, hogy nagyra nőjön.– Tavaly jobban fogyott a fenyő, ilyenkor már elfértünk a ketrecben, most még bőven van a kerítésen kívül is – mondja a Zala megyéből érkező Gergely Ferenc. Nála a luc mérettől és szabályosságtól függően 3-5 ezer forint, a Nordmann 8-12. Utóbbi tövesben 8-9, míg az ugyancsak töves ezüstfenyő 7-8 ezer forint körül van. A többiekhez hasonlóan ő is hangsúlyozza, minden fenyőnek egyedi az ára, és alkudni is lehet.Nem is mérik már a magasságát, mint az „átkosban". – A csúcsig akkor sem volt szabad mérni, ráadásul a furfangos árus nem a földre, hanem a cipője orrára tette a mérőrudat, amit így a kellő pillanatban még meg is emelhetett – eleveníti fel a régmúlt egyik ügyeskedésest Gergely Ferenc, aki a nála vásárolt fenyőt Szeged belterületén házhoz is szállítja.Kis töves fenyőket árult egy asszony másfél és háromezer forint között, ezek a méretük és szállíthatóságuk miatt népszerűek. Nem szúrják össze a kedves utastársat sem a trolin, sem a villamoson. Ilyet vásárolt a szegedi Szlovák Lászlóné is, mondván, ezt könnyen hazaviszi segítség nélkül is.– Nálunk minden fenyőfának sorszáma és egyedi ára van, így követhető a leltárunkban – mondja az Móravárosi körút körforgalmánál zalai fenyőt áruló hölgy, hozzátéve, a legolcsóbb 2700, a legdrágább egy 23 ezer 600 forintba kerülő Nordmann. Ez utóbbi fajta egyre népszerűbb, ő is dicséri, mert nem szúr, és a leveleit is csak későn kezdi el hullatni. A vevők is kedvelik, nemrég 46 ezer forintért adott el belőle kettőt egy vásárlónak. Üres, megbontott és tele kalodát is látni, az utóbbiba pontosan 120 fenyő fér, sajátos zsugorcsomagolásban. Megtudtuk, nincs még itt minden fa, az import Nordmann például csak ezután érkezik. Azt, hogy melyik országból, nem sikerült kideríteni.Makón a Deák Ferenc utca felújítása miatt idén nem a szokott helyszínen, hanem a víztorony tövében, a Návay téren rendezik a hagyományos fenyővásárt. Tegnap piacos nap volt, ennek ellenére árusból és vásárlóból sem láttunk sokat. Ami az árakat illeti: az egyik árusnál volt cserépben gyökeres ezüstfenyő 3500, Nordmann pedig 5 ezres áron. A kivágott lucfenyő métere 1500-3000 forint. Egy másik kereskedőnél nagyobb, kivágott ezüstfenyő is volt, 4-6 ezer forintért is – az ár nemcsak a mérettől, hanem a szépségtől is függ.A vásárhelyi karácsonyi vásárban, a belvárosban hagyományosan árulnak fenyőket. A vágott lucfenyőt 1800 forinttól 7-8 ezer forintig lehet megvenni. Az ezüstfenyő ára 6500 és 9 ezer forint között mozog, míg a Nordmann 6500-tól 15-16 ezer forintig kapható. A vödrös luc 4500 forinttól, az ezüst 5500 forinttól, a Nordmann 8500 forinttól kapható. Vödör nélkül, földlabdával a lucfenyő 2400, az ezüst 4500, a Nordmann 6500 forintba kerül.Szentesen a Rákóczi utcában mérettől függően darabonként előre árazott fenyőket láttunk. Legolcsóbb a luc, már 2000 forintért hazavihetünk egy kisebb példányt. Az ezüstért legkevesebb 5000, a Nordmannért 6000 forintot kell fizetni.A csongrádi Csemegi utcában méterre adják a vágott karácsonyfának valót. A lucfenyő 2500, az ezüstfenyő 3500, a Nordmann 4500 forintba kerül. A töves növényekért 6000 forintot kérnek.