Áhítat vörösborban áztatott áfonyával

Jégdiszkó, Casablanca, Diótörő – néhány lazító óra pénteken, a karácsonyi hétvége előtt. Minderre pusztán csak felhívom olvasóink figyelmét, magam, úgy vélem, nem tudok eljutni egyik helyre sem.



Az utolsó pillanatra hagytam az idén sok tennivalót, így például a fenyőfavásárlást is. Tehát péntek délután a Mars téren fogvacogva keresek egy méreteset, és kikönyörgöm az árustól, hogy ugyan kísérelje meg a körülbelül öt-hat centiméter átmérőjű kovácsoltvas talapzatba belevésni a kiválasztott tűlevelűt. Ez meglehetősen nagy stresszel jár, így az elmaradt kellékek begyűjtése már csak levezetés lehet.



Szombaton az időm jelentős részét sok sorstársamhoz hasonlóan a konyhában töltöm. Áhítattal. Áfonyával, naranccsal. Ja, és tárkonnyal meg aszalt szilvával, mákkal. Egy hajmeresztőnek tűnő, ám illatos és pikáns ízt itt, e sorokkal megosztok olvasóinkkal is. Csak a szószt. Vörösborban áztatott áfonyára teszek egy kis cukrot, sót, borsot, majd egy negyed fej vöröshagymát és egy gerezd fokhagymát reszelek rá. Végül alaposan összeforralom egy kis tejszínnel. Mindig ezt készítem el elsőként, mert ettől olyan klassz karácsonyi illat lesz a lakásban, hogy innentől kezdve megy minden, mint a karikacsapás. Többnyire. A szaloncukor felkantározása némi időt vesz igénybe, de a fát már percek alatt feldíszítjük. A szenteste fénypontja, amikor a gyertyákat meggyújtjuk. Nincs égőfüzér, csak gyertya. A felsővárosi plébániára is elsétálunk éjfélre, ahol a tavalyihoz hasonlóan népiesebb dallamok is felcsendülnek, a Rózsa Sándor Népdalkör citerázik majd.



Másnap csak a csend, és ha minden igaz, sajnos az idén is hómentes lesz a karácsony. Egy picit azért reménykedem, hátha mégsem. Csak egy kicsit essen már! Akkor lenne más hétvégi ötletem is.