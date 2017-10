Ahmed H. csak takarítani akart - tagadja, hogy ő vezette a röszkei zavargást

A 41 éves Ahmed H.-t határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és állami szerv ényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az ügyészség.

Azt állította, a határzárhoz csak íváncsiságból ment oda több alkalommal. Elmondta, nem azzal a szándékkal érkezett, hogy problémát okozzon. – Nem öveteltem, hanem szépen értem, hogy hozzanak egy angol tolmácsot. Nem mondtam olyat, hogy bár a magyar rendőrö jól felszereltek és felkészültek, mi többen vagyunk és bármi áron átjutunk a kerítésen. Valamit dobtam a rendőrö felé, megmondom őszintén, de akkoriban nagyon ideges voltam, nem emlékszem, mi volt az, mert az összes feszültség hirtelen jött ki rajtam – fogalmazott.

A Csongrád Megyei Főügyészség vádiratának,és az ítélőtábla idén júniusi végzésének felolvasásával kezdődötta Szegedi Törvényszéken.óbor Jenő tanácsvezető bíró felidézte aeseményeit. Elhangzott, hogy a tömegzavargás miatt terrorcselekmény elkövetésével vádolt szír férfi ciprusi útlevelével bárhol, legálisan beléphetett volna Magyarország területére.A vádirat szerint a ezen a napon a Magyarország belépni akaró, kezdetben bé és tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést feszegetve próbálta azt kidönteni, néhányan övekkel dobáltá a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült.Ahmed H. tolmá án keresztül úgy fogalmazott, „ártatlan vagyok, határozottan elutasítom a vádakat". A bíró hangsúlyozta, hogy a vádlottat már többször kihallgattá , több 100 oldalnyi vallomása gyűlt össze, ezért csak a legfontosabb részekre igyekezett rá érdezni. Ahmed H. több alkalommal értetlenségét fejezte ki a vádak és a tanú vallomásai hallatán.Azt is megtudtuk Ahmedt H.-tól, hogy igyekezett eloltani a többiek által gyújtott tüzet. – A kaput száz százalékosan biztos, hogy nem próbáltam meg betörni. Amikor a rendőrö hátrébb léptek, azért mentünk be magyar területre, mert fel akartuk takarítani a szemetet, amit mások eldobáltak – magyarázta a terrorcselekménnyel vádolt férfi.ütörtö ön további tanúvallomások ismertetésével folytatódik a tárgyalás, ami hónapokig eltart majd.