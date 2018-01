Ahmed H.: Lehet, hogy én vagyok, de az is lehet, hogy nem

Többször is megkérdezte a bíró a 2015. szeptemberi röszkei zavargások miatt indult per pénteki tárgyalásán a határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépésével és terrorcselekménnyel vádolt férfit, hogy felismeri-e magát a Készenléti Rendőrség és az MTVA határon készült videófelvételein. Ahmed H. nem mindig volt biztos a dolgában. Amikor a bíró egy olyan felvételrészletet mutatott, amelyen – a bíró szerint – a ruházata és külseje alapján egyértelműen látszott, hogy a férfi eldobhatott valamit, Ahmed H. azt válaszolta: „lehet, hogy én voltam, de nem száz százalék". A vádlott több kérdésre is azt válaszolta, hogy nem emlékszik a történtekre.Ahmed H. a kődobálással kapcsolatban korábban azt vallotta, nem vette észre, hogy köveket dobálnak. Amikor viszont megmutatták neki a felvételeket, amelyeken az látszott, hogy akkor ott volt, annyit mondott, hogy a videófelvétel sok helyen meg van vágva, és hozzátette, hogy „néha" látta, ahogy dobálják a köveket. A vádlott egyébként továbbra is azt hangsúlyozta, hogy ő nem akart rendbontást, nem volt agresszív, a családjával békésen akart átjutni a határon.A jelenleg 41 éves férfit a határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az ügyészség. A Cipruson élő Ahmed H.-t a Szegedi Törvényszék tavaly novemberben bűnösnek találta, és tíz év fegyházbüntetéssel sújtotta, de ezt a döntést a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú eljárás megismétlésére kötelezte a bíróságot. A vádirat szerint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetését követően, 2015. szeptember 16-án több száz migráns gyülekezett a Röszke–Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán. A Magyarországra belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést feszegetve próbálta azt kidönteni, majd néhányan kövekkel dobálták a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült.(leadkép: archív felvétel. Fotó: Kuklis István)