Ahol ingyen adják a tudást, ott fizetni kell az anyagért

Az állam állja, vagyis mi



Tavaly szeptemberben ingyenes, háromszáz órás nyelvtanfolyamot indított az állam, amelyre bárki jelentkezhetett. A 2017 szeptemberéig tartó képzésen idegen nyelvet és informatikát is oktatnak esti tagozaton a szakképzési centrumokban. Azt megtudtuk, a Szegedi Szakképzési Centrum nyolc tagintézményében indult képzés. Arra viszont nem kaptunk választ, hányan jelentkeztek, illetve járnak jelenleg az ingyenes tanfolyamra Szegeden, mert aki válaszolni tudott volna a kérdésre, külföldre utazott, és más nem tudott erre az egyszerű kérdésre felelni.

– Szponzori vagy pályázati pénzből lehetne csak teljesen ingyenes – indokolta Sándor Attila gombaszakértő, miért csak egy, a bemutató előadás volt ingyen a március 11-én indult szegedi gombaismereti tanfolyamon. A nyitóelőadást tizennyolcan hallgatták végig, de végül tizenketten fizették be az első, tízezer forintos részletet. Sándor Attila elmondta, korábban is hasonló létszámmal indítottak gombaismereti tanfolyamot, mert Szeged nem igazán gombászvidék. A két féléves, tizennégy alkalmas tanfolyamon az előadások mellett terepgyakorlatokon ismerkedhetnek meg az érdeklődők a környék gombatermő helyeivel.A Bálint Sándor és a Heller Ödön Művelődési Házban is úgy tájékoztatták lapunkat, hogy jelenleg nincs ingyenes tanfolyamuk. – Aki szőni, fonni, hímezni akar megtanulni a gyékényes műhelyünkben, megteheti. A tudást ingyen adjuk, de az alapanyagot ki kell fizetni – mondták a tápéi Heller művelődési házban.Azt is megtudtuk, aki megtanulja a technikát, annak csatlakoznia kell a műhelyhez, mert a tápéi gyékényszövés a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékében szerepel. Neparáczki Ferenc, a Heller Ödön Művelődési Ház igazgatója hozzátette, bár ingyenes tanfolyamuk nincs, az általános iskolások tanulhatnak náluk citerázni és néptáncolni, az idősebb korosztály pedig társastáncot tanulhat.A Senior Centerben nagy a túljelentkezés a számítógépes kurzusra. Az idősek közül sokan itt ismerkednek meg az internettel – hallottuk. A nyugdíjasok az internet és az elektronikus levelezés mellett szövegszerkesztést is tanulnak. A jelentkezők tíz alkalommal ülnek a gépek elé egy kurzus során, amelyből van kezdő és haladó is. Ezért fejenként kétezer forint regisztrációs díjat kell fizetniük. A végén oklevelet is kapnak az idősek, akik közül sokan azért vágnak bele a kurzusba, hogy lépést tudjanak tartani az unokáikkal.