Ajvárt ettek, kólót roptak Deszken

Egyedülálló módon a kézműves ajvár előállítását helyezi középpontjába a deszki művészeti és kulináris seregszemle, ami a helyi szerb közösség összefogásának eredménye. A fesztiválon csípős és csemege ajvárt kínáltak kis üvegcsékben eladásra is, amellyel az a célja a szervezőknek, hogy a látogatók egy ízletes emlékkel térjenek haza. – Egy tonna paprikát lesütni nagyon nagy munka, ráadásul kilenc kézen átmegy, mire belekerül az üvegbe az ajvár. De jókedvű csapatunk mindent megtesz a sikerért – mondta el lapunknak Brczan Krisztifor, a deszki Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke.Az Ajvárfesztivál nem csupán a dél-szláv régió egyedi ízvilágát hozta el Deszkre, hanem a kulturális sokszínűségét is. A sportpályán kólóra, azaz egy balkáni körtáncra gyűltek össze a tánccsoportok és a hozzájuk kapcsolódó érdeklődők, együtt ropták a magyarokkal szerbek, bolgárok, makedónok és görögök is.A fesztiválhoz egy határon átnyúló európai uniós pályázat is kapcsolódott, amit a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület és a szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület valósít meg. Mindkét szervezet a helyi kisebbségekért dolgozik, a deszkiek szerb gyökereiket, míg a szabadkaiak magyar identitásukat ápolják. Brezovszki Roland, az egyesület vezetője elmondta, a projekt keretében részt vesznek egymás fesztiváljain, táborain. – Egy gátja van ezeknek a kapcsolatoknak, maga a határ. Jó azonban, hogy van egy közös nyelvünk, ez pedig a tánc nyelve. A hagyományaink, a népviseleteink és a zenénk összeköt bennünket, ráadásul nem csupán partnerség, hanem kiváló barátság is szövődött közöttünk – összegzett Brezovszki Roland.