Akadály nélkül tarolnak a sofőrök

Születésnapra is viszik a táblát



Vidéki kiadásunkban írtuk (2017. március 29.: Vasárnapra virradóra fordulnak meg a táblák), hogy Pitvaroson például nem megrongálják, hanem ellopják a táblákat – főleg szülinapi ajándékok lesznek a 30-as, 40-es sebességkorlátozó táblákból. Nagymágocson pedig poénból szokták megfordítani a táblákat vasárnapra virradóra, egy-egy jó hangulatú este után.

Ezt már nem könnyű kidönteni. A kiskörút és a Kossuth Lajos sugárút sarkán gumitömlőre cserélték az alumínium tartóoszlopot. Fotó: Kuklis István

– Van olyan terelősziget, ahol akár hetente kétszer is helyre kell állítani vagy cserélni a kötelező haladási irányt jelző táblákat vagy a tartóoszlopokat is, attól függően, mekkora sebességgel tarolják le azokat az autósok és kamionosok – mondta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója.Makrai Lászlót arról kérdeztünk, miért látunk álló helyett gyakran fekvő helyzetben táblákat a város útjain, és mit lehet tenni az így keletkező károk megelőzéséért.Ha a környezetgazdálkodási cég – illetve a táblák javításával, cseréjével foglalkozó alvállalkozója – megkapja a bejelentést, akár egy napon belül helyreállítja a megviselt vagy használhatatlanná deformált táblákat, oszlopokat. Mindez azonban évente több millió forintjába kerül a városi cégnek. Az pedig változó, hogy a károkat milyen arányban téríti meg a biztosító – tette hozzá az igazgató.

Kritikus pontok



A Csillag téri SPAR előtti, a József Attila sugárút–Osztróvszky utca, a kiskörút–Takaréktár utca, az Oskola utca–Somogyi utca és a kiskörút–Kossuth Lajos sugárút terelőszigeten álló táblák sérülnek meg a leggyakrabban.

A Beton és vas sem akadály



A sofőrök nemcsak a táblákat és lámpaoszlopokat tarolják le, de ahol lekanyarodhatnak a kiskörútról, a beton terelőelemeket sem kímélik. Emellett rendszeresen kidöntik például a Károlyi-kollégium előtti villamosmegálló szélső korlátelemét is.

Olyan is előfordul, hogy nemcsak a közlekedési táblákat döntik ki, de a jelzőlámpának is nekimennek, majd elhajtanak a helyszínről, mintha mi sem történt volna. A Rókusi körúti Tescónál lévő egyik zebra jelzőlámpája még szombaton is félig megdőlt helyzetben állt, az oszlopot mára sikerült kicserélni.A kiskörút és a Kossuth Lajos sugárút sarkán lévő vaskereskedés előtti gyalogoslámpa pedig már többször esett áldozatul gyorsan és ügyetlenül kanyarodó sofőröknek. – A gyalogosoknak van egy fiktív biztonságérzetük, hogy ott a járdán nem érheti őket baleset – utalt Makrai László arra, hogy aki a járdára felhajtva elviszi a jelzőlámpát, az a lámpánál várakozókat is elütheti. Már csak emiatt is fontos lenne betartani és betartatni a sebességhatárokat a város útjain.A sofőrök okozta károkhoz az is hozzájárul, hogy a járműveket semmiféle fizikai akadály nem fékezi, ugyanis a terelőszigetek szélét lekerekítették – így könnyen letarolhatják a rajta álló táblát. Egy 20-30 centi magas szegély már hatékonyan fogná meg azokat, akik most könnyen áthajtanak a terelőszigeteken, a díszburkolatos és virágos körforgalmakon – de ehhez át kellene alakítani ezeket a szegélyeket.