Akár 40 új jármű is érkezhet Szegedre

Fejlesztené, illetve bővítené flottáját a Szegedi Közlekedési Társaság, amely új trolik és villamosok beszerzésére is számít a Modern Városok Programban. A miniszterelnök szegedi látogatásán jelentette be, hogy teljes mértékben elektromossá tenné a városi tömegközlekedést, az ehhez szükséges forrásokat pedig a kormány állná.– Hosszú távú tervünk, hogy folyamatosan komfortosabbá tegyük a trolikat és villamosokat. Az a cél, hogy 6-8 éven belül flottánk gerincét az alacsonypadlós, klimatizált járművek adják. Addigra a jelenlegi járműparkunk legfiatalabb része is tizenéves korba lép, ezért egyébként is korszerűsítenünk kell – mondta el a fejlesztés irányáról Majó-Petri Zoltán , a Szegedi Közlekedési Társaság igazgatója. Egy-egy ilyen trolibusz ára jelenleg nagyjából 200 millió forinttól, a villamosoké 400 millió forinttól indul.Az SZKT ügyvezetője szerint legalább 20, ideális esetben 40 jármű beszerzése lenne indokolt a flotta megújításához, amely azonban a fejlesztésnek csak egy részét alkotná. Ugyanilyen fontos a járműveket kiszolgáló infrastruktúra megújítása is, ami szintén jelentős beruházást igényel – hívta fel a figyelmet Majó-Petri Zoltán. Egy ilyen nagyságrendű beruházásnál valószínűleg európai szintű közbeszerzési pályázatot írnának ki, bár erről majd akkor kell határozni, ha kormányhatározat születik a szegedi elektromos tömegközlekedési fejlesztések támogatásáról, a hozzárendelt megfelelő forrásokkal – hangsúlyozta az SZKT vezetője.