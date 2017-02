Akár egy fél disznó is beleférne némelyik kátyúba

Tudta?



Ha úthibával találkozunk, a www.szkht.hu/bejelentesek oldalon azonnal be is jelenthetjük azt a cím és a kátyú méretének megadásával. A panasz az illetékesnél landol, így akár 48 órán belül elkészülhet a javítás.

Legutóbb Szeged legszebben kifestett üzletét kerestük (2017. január 8.: Vidám malac és italozó cicák a falakon). Ez alkalommal a város top 3 kátyújának nyomába eredtünk. Körképünk erősen szubjektív, ezért arra kérjük kedves olvasóinkat, hogy az online@delmagyar.hu e-mail-címre küldjék el fotóikat az Önök által legmélyebbnek, legnagyobbnak, legfelháborítóbbnak vagy legszebbnek talált kátyúkról. Az úthibákat egy későbbi cikkünkben mutatjuk majd be.Körutunkat Szabadkai úti szerkesztőségünktől nem messze, Kecskéstelep második utcájában, a Dettre János utcában kezdtük. Valamikor biztos aszfalt vagy beton borította az utca felszínét, most csak úthibákból áll.– Ez már olyan nagy, hogy nem tudom megfotózni, mert nem fér bele a nagy látószögű objektívbe – méltatlankodott fotóriporter kollégám, majd egy motoros mentette meg a fotót.A kétkerekűeké volt a főszerep a Szentháromság utca Mátyás tér felőli végén is, a buszmegállónál, ahol a második helyezett kátyút látogattuk meg. – Ha egy motoros hajt bele, annak annyi – mondta a megállóban várakozó férfi. A kátyúba kedvünkért a két és fél éves Eliza tett bele egy kóláspalackot, de akár a kislány is belefért volna.– Hirtelen nem tudok egyet se mondani itt, Újszegeden, de a belvárosban a Károlyi utca és a Tisza Lajos körút kereszteződésében van egy akkora kátyú, hogy abba egy fél disznó is beleférne – mondta az újszegedi Szent-Györgyi Albert utca elején várakozó taxisofőr.Az említett kereszteződésben először az tűnik fel, hogy egy jókora aszfalttömb hever az utcasarkon, majd jön a felismerés, az bizony az úttest egy darabja, amit valaki egyszerűen arrébb húzott.– Folyamatosan javítjuk az úthibákat. A probléma, hogy az aszfaltkészítő üzemek csak március végén, április elején kezdik el a meleg aszfalt gyártását. A hideg aszfalt pedig csak pár hetet, hónapot bír ki – magyarázta Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. – A költségvetésesben egy komolyabb összeget szavazott meg a legutóbbi közgyűlés útfelújításra – tette hozzá Makrai.