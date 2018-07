Akciónál mindig a legalacsonyabb ár az érvényes

– Drágább árat ütöttek be a kasszánál az akciós ruhákra, így nem annyiért vettem, mint hirdették. Elhoztam, de mit tehetnék?– Akciózás esetén alapvető elvárás, hogy a fogyasztó az eredeti árhoz képest tényleges kedvezményben részesüljön. Ha ez nem történik meg, akkor felmerülhet, hogy a vállalkozás megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytat, ennek kivizsgálása érdekében a megyeszékhelyen működő Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályánál tehetünk bejelenést.Továbbá, ha a vásárlás során azt észleljük, hogy a kasszánál magasabb árat kell fizetni egy termékért, mint ami a hirdetésben szerepelt, célszerű már ott helyben panaszt tenni. Ha nem sikerült az eladóval rendezni az ügyet, írjunk a vásárlók könyvébe.Az üzlet 30 napon belül köteles indoklással ellátott választ adni, ha nem teszi, a fogyasztóvédelem jogosult eljárni. Elutasító válasznál a Békéltető Testület előtt kérhetjük a különbözet megfizetését. Igazunk bizonyítására célszerű az akciós újságot megtartani, vagy ha interneten is megtalálható a hirdetés, akkor azt becsatolni a kérelemhez.– Gyakran látom a „készlet erejéig" kifejezést. Elfogadható, ha erre hivatkozik az eladó, amikor bemegyek az üzletbe, de az áru már nem érhető el?– Önmagában ez a kitétel nem szabálytalan. Ha az üzletnek az akció jellegére tekintettel számítania kell a nagy érdeklődésre és árufogyásra, akkor a gyakorlat tisztességtelennek minősülhet. A Versenyhivatal gyakorlata szerint a „készlet erejéig" tájékoztatás nem adhat felmentést azokra az esetekre, ha az adott termék egyáltalán nem áll rendelkezésre, vagy irreálisan alacsony az induló készlet.– Az egyik áruház akciós újságjában meghirdetett hűtőtáska már az akciózás első napján elfogyott. Azt mondták, nagy volt az érdeklődés. Ezt lehet?– Úgynevezett vevőcsalogató reklámnak minősülhet a fent leírt akciózási gyakorlat, ha az üzlet nem rendelkezik megfelelő árukészlettel. Az elegendő mennyiség természetesen mérlegelési kérdés, de ha már a meghirdetett akció első napján elfogy a készlet, vélelmezhető annak hiánya.Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül a vásárlásra felhívás akkor, ha alapos ok van azt feltételezni, hogy azt a kínált áron nem fogják tudni megfelelő ideig biztosítani. Ilyenkor is a megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya jár el – bejelentésre is. Ha viszont országos akcióról van szó, az megalapozhatja a Gazdasági Versenyhivatal eljárását is.– Nagy áruházláncoknál gyakran tapasztalom, hogy az üzlet területén jól látható helyre, az akciós állványokra helyezik ki az árut, majd ez a normál polcokon is megtalálható, de nem annyiért. Kérhetem, hogy az alacsonyabb áron adják el nekem?– Igen, a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírja, hogy több eladási ár egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár felszámítására. Ilyen esetekben joggal kérhetjük, hogy kedvezményesen kapjuk meg a terméket.