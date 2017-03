Aki a sörözőben megéhezik, az emeleten jóllakik

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Érthető, hogy az egyetemisták körében közkedvelt a Pivo Sörbár, amely éppen a TIK-kel szemben található. Nem csak az egyik legfontosabb egyetemi központhoz való közelsége miatt népszerű egyre inkább a szegediek körében is a széles italválasztékot baráti árakon kínáló vendéglátóhely, hanem azért is, mert nagyobb baráti társaságok is jól elférnek, miközben több tévén is nézhetik az aktuális sporteseményeket, főként futballmeccseket. Aki pedig meccs közben maga is kedvet kap a sporthoz, az a Pivóban csocsóban is megmérkőzhet barátaival. Asztalt foglaltatni viszont nem árt, ugyanis – főleg hétvégeé – csak így lesz biztosan helyünk.Nem kell messzire mennie annak sem, aki szurkolás vagy az asztali sportok közben megéhezik, ugyanis rögtön a söröző emeletén található a Famous, ahol friss alapanyagokból készülő, garantáltan színtiszta amerikai fogásokkal tömhetjük degeszre magunkat. A számos hotdog-variáció, szendvics, saláta, steak és hamburger között biztosan találunk az ínyünkre valót, de megkóstolhatjuk a Famous igazi amerikai pitéjét is. Az itt kapható egyedi ízvilágú szószok is különlegessé teszik a fogásokat, de aki elég bátor, megízlelheti Magyarország legcsípősebb hamburgerét is. Mivel a helynek terasza is van, tavasztól őszig nagyszerű élmény a szabad ég alatt barátainkkal közösen elfogyasztani a kiváló falatokat, amit leöblíthetünk egy jó sörrel a Pivóból. Az étterem két belső terme pedig a baráti társaságok mellett akár céges összejövetelekre, lánybúcsúkra, születésnapokra is alkalmas helyszín.A Frappé rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból. a hatvanas években épült korszerűtlen, víz- és energiapazarló szökőkutat.