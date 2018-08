Aki tehette, víz mellett vészelte át a kánikulát - Idén nyáron először igazi strandidőt hozott a hőhullám

Kerüljük a napozást?

Nem olcsó mulatság

Nemrég újították fel a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő bejáratát. Már nem okoz fennakadást, ha egy nagyobb csoport érkezik jegyet vásárolni. Szombat délelőtt tíz órakor szépen gyűlt a többnemzetiségű tömeg. Jenei Endre recepciós segítségével az egyik szerbül beszélő asszonytól megtudtuk, hogy temesvári barátait hozta el a homokháti fürdőbe. Azt mondta, ő már két alkalommal fürdőzött Mórahalmon, szereti a helyet. Román barátai most először járnak itt.Még péntek délután érkezett a hír, hogy vasárnap éjfélig meghosszabbították az ország egész területére kiadott hőségriasztást. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi államtitkársága közleményében azt írta, az extrém meleg még az egészséges szervezetet is megviseli. A szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, az idős emberek és a kisgyerekek pedig különösen veszélyeztetett helyzetben vannak. Azt javasolta az államtitkárság, hogy a vízparton pihenők kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Ezenkívül felhívta a lakosság figyelmét: ebben az időszakban fokozottan ügyeljen mindenki a megfelelő folyadékpótlásra, a legmelegebb órákban – 11 és 15 óra között – kerüljék a tűző napot, bőrüket pedig folyamatosan védjék a leégéstől.A mórahalmi fürdőben sokan rendkívül komoly figyelmet fordítottak a folyadékpótlásra: egymás után húzták le a hűsítő, hideg söröket. A szakértők figyelmeztetésére fittyet hányva 11 és 15 óra között a gyerekek felhevült testtel csobbantak a vízbe a csúszdáról, a szülők, nagyszülők pedig a víz partjáról figyelték őket.– Amikor a legnagyobb unokám, Zsófika egyéves volt, akkor voltunk először a Thermál Panzióban, itt ünnepeltük a születésnapját. Most tizenegy éves, így ennek pont tíz éve – mutatta három unokáját, Csalódi Zsófit, Balázst és Viktóriát a nagymamájuk, a mohácsi Stang Ádámné. – A nagypapa áztatja magát a gyógyvízben, a gyerekek meg pihennek két csobbanás között – mondta a nagymama. Azt is elárulta, a család annyira megszerette Mórahalmot és a fürdőt, hogy már a januári szállásukat is lefoglalták a homokháti városban.A gasztronómiai kínálatot tekintve a gyógyfürdőben a lángos a befutó: a simát 300, a sajtos-tejfölöst 520 forintért adják, a sor folyamatos. Tiana két barátnőjével Újvidékről érkezett, most először járnak a fürdőben, a sajtos lángossal mindannyian elégedettek.Az újszegedi Napfényfürdő Aquapolisban sem lehetett panaszkodni az étel- és italkínálatra. Végre a vendéglátósok is elégedettek voltak, kígyóztak a sorok a sörért, üdítőért, gíroszért és a rántott sajtért. – Ez a hét erre van szánva. A gyerekek itt voltak a mamánál, mielőtt hazamegyünk, mi töltünk velünk néhány napot – mondta a győri Karikás Norbert, akinek felesége, Krisztina szegedi. – Itt vannak csúszdák és örvény – válaszolta a tízéves Dominik, amikor megkérdeztük tőle, mit szeret a legjobban a strandon. Karikásék szendviccsel és üdítővel készültek, de azt mondták, egy lángos és egy nutellás palacsinta azért belefér.A nagy hőségben a város egyik legnépszerűbb szabadstrandján, a Sárgán sokan a Tiszában keresték az enyhet adó felfrissülést. Mivel a folyó partján egyáltalán nincs árnyék, igazi tömeg nem gyűlt össze az idei nyár első strandidőt hozó, kánikulai hétvégéjén. – Van egy egész fagyisdoboz kukoricánk – büszkélkedett Fodor Gergely, aki édesanyja kollégájának fiával nyakig a vízbe merülve falatozott. A másik család Szolnokról érkezett. Azt mondták, gondolkodtak az Aquapolison, de végül az ingyenes, lakóhelyükhöz közeli Sárga mellett döntöttek.Túri Zoltán hatéves fiával, Zsomborral komolyan készült a strandolásra: ásót és kapát is hoztak, hogy a homokos és meredek parton csúszdát alakíthassanak ki. – Ez egy gödör, amiben van iszapos agyag – tapicskolt vidáman a nyakig sáros kisfiú, aki boldogan dagonyázott a derekáig érő mélyedésben. A Sárga környékét az Öreg Honvéd Kisvendéglőből áradó illatok lengik be. A klasszikus rántott szelet, rántott sajt és pontypatkó mellett igen népszerű volt a szombat déli hőségben a marhapörkölt és a pacal is.A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe egy felnőtt napijegy a hétvégén 2600, a kedvezményes 2090 forint. A családi jegy (két felnőtt és két 18 év alatti gyerek) 6100 forint. A Napfényfürdő Aquapolisba a felnőttjegy 5250, nyugdíjasok és a 4–11 év közötti gyerekek 2700 forintért mehetnek be, a 12 és 22 év közöttieknek kínált ifjúsági jegy pedig 4350 forint.