Aki tiszai halat enne, foghat magának: a halászat betiltása óta több marad a folyóban

Ismét reménykednek



A halászok úgy gondolták, az állam 2016-ban a kenyeret vette ki a kezükből, és nekik kártérítés jár. – Ezt még nem engedtük el – mondja lapunknak a csongrádi halász, Mészáros Dezső, aki azóta vállalkozást indított, halastavat működtet. – Kaptunk ígéretet arra, hogy ezt a kérésünket napirenden tartják. A választások előtt fölhívtam Nagy Istvánt, akkor még államtitkárt, azzal, hogy ha nem történik semmi konkrétum, tüntetést szervezünk. Neki az volt a véleménye, hogy így nem etikus zsarolni a kormányt, célravezetőbb, ha tárgyalunk. Lázár Jánosnak, a miniszterelnökséget vezető akkori miniszternek is az volt a véleménye, hogy jár nekünk a kártalanítás, és elkezdték kidolgozni ennek a módját. Engem is fölhívtak, kikérték a véleményemet. Amikor Nagy Istvánt miniszterré választották, gratuláltam neki. Azt mondta, mihelyt föláll az új kormány, megtárgyalják az ügyünket. Most tehát megint reménykedünk.

Mészáros Dezső, itt még hálóval. Nem mondtak le a kártérítésről. Fotó: Kuklis István

Ívó keszegek június 19-én, kedden a csongrádi Tisza-parton. A természetes szaporulat mellé bizonyos fajokból telepít is a horgászszövetség. Fotó: Kuklis István

Józsi, feléd úszik egy ember!



CSONGRÁD. – Süllőre horgásztam itt lenn néhány éve, amikor a túloldalról átszólt valaki: Józsi, figyelj, feléd úszik egy ember, mindjárt belefullad! – idézi fel leginkább megrázó tiszai élményét Molnár József. – Oldalra néztem, és láttam, hogy tényleg közeledik egy férfi, alig csapkod, és aztán elveszíti az eszméletét. Odamentem érte a hajóval, megfogtam, próbáltam kihúzni. Nem süllyedt el, de nagyon nehéz volt, én pedig nem bírtam, csak tartani. Nagy nehezen átküszködtem a hajót vele a másik oldalra, közben szóltam, értesítsék a mentő-

ket, rendőrséget, jött a helikopter is. Próbálták újraéleszteni, de már nem sikerült. Nem ismertem. Ahogy a rend-

őrök kikérdeztek, fölvették a jegyzőkönyvet, csöngött a telefonom. Egy ismerős érdeklődött, kedélyesen, hogy mi újság, fogtam-e süllőt. Nem tudtam vele beszélni, kinyomtam a telefont.



Molnár József 1939-ben született, a csongrádi Batsányi János Gimnáziumban érettségizett, a budapesti műszaki főiskolán tanult. Csongrád polgármestere is volt, majd megyei képviselője. Ma nyugdíjas. 62 éve jár a Tiszára. Ennyi idő alatt sokféle élmény érheti az embert, borzalmas, de felemelő és vidám is. – 17 éves voltam, amikor a kiserdő alatt pecáztunk. Akkor virágzott a Tisza. Szedtük a kérészt, gyönyörű gardákat lehetett fogni. Egyszer valami kirántotta a kezemből a botot, olyan erővel vágott rá a horogra. A négyméteres bambusz elkezdett siklani a víz közepe felé. Mi egymással versengve úsztunk utána, folyással szemben, és el is kaptuk. Húztuk a part felé, ahol várták a többiek. A part közelében láttam csak meg: hatalmas márna volt, a súlyát nem tudtam megbecsülni. Kálmán barátom örömében odaugrott, hogy kézzel megfogja. A hal csapott egyet, és elment. Aztán csak ültünk, és néztünk egymásra. Fogtam azóta sok halat, de azok mind eltörpülnek a márna mellett.

Most sokkal kevesebb halat fog ki az ember a Tiszából, mint tíz éve. A 2007-es évben a harminc Csongrád megyei halász 51 ezer 373 kilót zsákmányolt, a több mint négyezer horgász csupán 22 ezer 68 kilogrammot. Jellemző adat, hogy 1998-ban a halászok még 92 tonna halat vettek ki, a horgászok mindössze 17 és fél tonnát. A ciánszennyezés évében is volt fogás: a halászoknál 62 tonna, a horgászoknál 22,5 tonna. A halászok nagyobb eredménye elsősorban eszközeiknek volt köszönhető, és annak, hogy nekik nem a hobbijuk, hanem a szakmájuk volt a halfogás.Komoly ellentét volt a két tábor között. Ezt csak bonyolította, hogy a halászok szövetkezetének legnagyobb bevétele a horgászoktól származott. A halászszövetkezet adta ki ugyanis a folyóra szóló területi engedélyt.A halgazdálkodásról szóló törvény azután új helyzetet teremtett, 2016 január elsejétől megtiltotta az üzemszerű, kereskedelmi célú halászatot a magyarországi élővizeken, így a Dunán, a Balatonon és a Tiszán is. A halászoknak új munkát kellett keresniük. Közülük jó néhányan halőrök lettek a megyei horgászszövetségnél, amely átvette a gazdálkodást a folyón. A szövetség figyeli a vizet, halat telepít bele, őrizteti, eljár a szabálytalankodókkal szemben, és ha kell, szelektív halászatot végeztet, a nem oda való fajokra: busára, törpeharcsára.A halászat betiltásának híre a laikus többség ingerküszöbét akkor érte el, amikor kiderült: tiszai – és dunai, balatoni – halat már nem lehet kapni vendéglátóhelyen, hiszen a horgászok nem adhatják el, amit fognak. Ezt fölvetettük Áder János köztársasági elnöknek is, amikor a horgászat nagyköveteként a Maty-éri víztározón népszerűsítette ezt a hobbit idén június 7-én. Azt válaszolta, hogy a Magyarországon forgalmazott és vendéglőkbe került édesvízi halak 90 százaléka már 2016 előtt sem vadvizekből, hanem tógazdaságokból származott.Aki mégis szeretne tiszai halat enni, mert úgy tapasztalta, finomabb, tisztább ízű, az vagy összebarátkozik egy horgásszal, aki hoz neki a zsákmányából, vagy – ha elég türelmes – foghat magának. Ehhez le kell vizsgáznia horgászismeretekből, belép egy egyesületbe, igazolványt, állami horgászjegyet vált, és megveszi a természetes vizek horgászengedélyét, amely idén 21 ezer forint. Általános vélemény, hogy 2016 óta nagyobb eséllyel lehet a folyón halat fogni.– A versenyek miatt elfoglalt vagyok, és ritkán jutok le a Tiszára, de én is tapasztaltam, és a többi horgásztól is hallottam, hogy erősödött a harcsaállomány, és meglett az eredménye annak is, hogy a szövetség pontyot telepített – mondta lapunknak Erdei Attila többszörös magyar bajnok versenyhorgász. – És most már nemcsak olyan keszegeket lehet fogni, amelyek kiférnek a halászháló lyukán, hanem nagyobbakat is. Ha lesz egy-két évben kiadós áradás, amikor le tudnak ívni rendesen a halak a hullámtérben, még inkább érzékelhető lesz a javulás.