Aki többet keresett, nem kap több pénzt

A Homokhátságon valódi béremelés lesz



A Homokháti Kistérség Integrált Szociális Központ intézményei időben megkapták a megemelt fizetésüket, itt száztíz dolgozót érint a béremelés. A Homokháti Kistérség Integrált Szociális Központ intézményei időben megkapták a megemelt fizetésüket, itt száztíz dolgozót érint a béremelés. Csótiné Ördögh Edit szerint náluk a szegedihez hasonló, és az Indexen is megírt esethez hasonló nem fordulhat elő, mivel itt kevésbé tudnak különböző címeken pluszt adni a dolgozóknak. A társuláshoz tartozó önkormányzatoknak itt is többet kell adniuk a közös kalapba, Bordány például 340 ezer forinttal toldja meg a támogatást. Kiss Patik Péter alpolgármester szerint ez ugyan nem tűnik soknak, de a saját szociális intézményekben dolgozóknak kötelezően adott plusz már négymillió forint, ami egy kis önkormányzatnál nem kevés pénz. Az alpolgármester abban bízik, hogy az év folyamán az önkormányzatok is kaphatnak majd az állami támogatásból az egyházakhoz és a civil szervezetekhez hasonlóan.

Emelik, de nem emelkedik

A fenntartó megmondja

Az állam kifőzte. Most jön a feketeleves a szociális dolgozóknak? Fotó: Karnok Csaba

– A hatszáznegyven közalkalmazottunk nyolcvan százalékát érinti a minimálbér és garantált bérminimum megemelése, a különbözetet a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatainak kell betenniük a közösbe – hallottuk a társulásnál. Ratkai Imre , a társulás decemberben nyugdíjazott és Dobó Katalin , az új vezető az átadás-átvétel közben próbálnak a több száz dolgozó béreivel egyensúlyozni.A szociális ágazat szinte az egyetlen, ahol a kormány nem indította el az úgynevezett életpályamodellt, csupán bérpótlékkal próbálták az itt dolgozók jövedelmét kompenzálni. Most viszont a gondot legfőképpen az jelenti, hogy – mint másutt is – a régóta dolgozó bére annyi lesz, mint az új munkatársé. A másik furcsaság, hogy az egyházi és nem állami intézmények támogatást kapnak a bérek emeléséhez, míg az önkormányzatokat teljesen magára hagyta az állam.– Ráadásul előfordulhat, hogy valakinek az alapbére szerint emelni kellene ugyan a fizetését, de mivel kapott nyelvpótlékot, vagy a főnöke elégedett volt a munkájával, és pluszt adott, akkor mégsem fog egy fillérrel sem többet hazavinni, mert a rendelet azt mondja ki, hogy nem lehet kevesebb a fizetése egy szakképesített alkalmazottnak 160 ezer forintnál. Azaz béremelést kap az illető, de a bérpótléka eltűnik – több pénze ettől nem lesz. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása régi és új vezetője ezt is méltatlannak tartja. Túl a bértábla teljes összecsúszásán.A napokban az Index írta meg, hogy állami intézmény kapott olyan utasítást, hogy a pótlékot és a munkáltatói döntés alapján eddig kapott kiegészítést nem kell adni, ha azzal meghaladná a kötelező minimumot egy munkatárs megemelt bére.

Az önkormányzatok összedobják

Lapunk is megkeresett több, Csongrád megyében működő, közvetlenül az állam fenntartásában lévő intézményt, hogy náluk hány esetben fordul elő az, hogy egy dolgozónak az iménti utasítás miatt nem emelkedik a fizetése februártól, de minden esetben a fenntartóhoz irányítottak bennünket. Írásban el is küldtük kérdéseinket, ha válaszolnak, mi is közreadjuk.– A szegedi kistérségi intézményekben az emelést majd márciustól januárig visszamenőleg kapják meg – magyarázzák az egymást váltó vezetők. Ennek az oka az, hogy most egyeztetnek a tagönkormányzatokkal arról, hogy mennyivel tudnak majd hozzájárulni. A társulásnak majd a költségvetést el kell fogadnia, így március elején kapják majd meg a dolgozók a pluszpénzt.A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásánál nem számítanak arra, hogy az idei emelésekhez állami támo-gatást kapnak, mivel a 2017-es költségvetés elfogadása után nyújtották be a társulások a működési igényeiket – az emelésekről szóló rendelet viszont decemberben jött ki.