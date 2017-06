Aki türelmes, találkozhat a szegedi mormotabébikkel

Öt kis mormota született a Szegedi Vadasparkban. FOTÓ: Szegedi Vadaspark/Endrédi Lajos

A rágcsálók kiterjedt föld alatti járatrendszerben ásnak, ezek a búvóhelyek óvták a kicsiket.Bár még elég félénkek, a szerencsésebb vagy inkább türelmesebb látogatók megleshetik a mormotacsaládot, ahogy az üregeiket óvatosan elhagyva gyűjtik a táplálékot. Sok finom falatra van szükségük, mert – szemben a medvékkel – valódi téli álmot alszanak, szívverésük és lélegzésük teljesen lelassul, testhőmérsékletük lecsökken, a lehető legkevesebb energiát használják fel. A Szegedi Vadasparkban is így vészelik át a telet.

A természetben a mormoták főleg az alpesi legelők növényeivel, többek között fűvel is táplálkoznak, magokat és ízeltlábúakat is szívesen fogyasztanak. A kicsinyeik tavasszal születnek meg, hogy legyen idejük a következő télre felnőni, és tudjanak elég zsírt raktározni. A kifejlett példányok viszonylag nagy méretűek, kifejlett egyedeik akár 8 kilogramm súlyúak és 70 centiméter hosszúak is lehetnek.Az alpesi mormota az európai magashegységek lakója, élőhelye a Pireneusoktól a Keleti-Kárpátokig terjed. Az Alpokban most is szép számmal élnek, a Magas-Tátrában élő alfaja azonban védelmet élvez. Romániában a visszatelepítésével próbálkoznak, a jelek szerint sikerrel, csakúgy, mint a Pireneusokban.