Akiért nem fizetnek, annak mennie kell a sírjából

Árak



A deszki temetőben ötvenezer forint körül alakul egy sírhely huszonöt, és egy urnahely tízéves megváltása, és részletfizetésre is van lehetőség. A Belvárosi temetőben a tízéves urnahely 25 ezer plusz áfa, a huszonöt éves koporsós sírhely megváltása 66 ezer forint plusz áfától indul, és ezekre is lehet részletfizetést kérni.

A zsidók maradnak a helyükön



– Nálunk nem fordulhat elő, hogy valakit „kilakoltatnak" a sírjából – mondta el Lednitzky András, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke. Akit egyszer eltemetnek egy sírba, az ott is nyugszik, amíg világ a világ. Akinek nincs pénze a zsidó szokások szerinti búcsúztatásra, annak még a temetési díjat is kifizetik – tudtuk meg a hitközség elnökétől.

– 1989 előtt elhunytakról van szó, és 2005 óta lejárt használati idejű sírhely is van a hirdetésben szereplők között – árulta el Szabóné Sarkadi Szilvia , a Deszki Településüzemeltetési Nkft. ügyvezetője. Az önkormányzati cég vezetőjét azért kérdeztük, mert nemrégiben lapunkban feladott hirdetésben is értesítették a deszki temetőben végső nyugalomra helyezettek hozzátartozóit, hogy még idén felszámolják a legalább két éve lejárt, és meg nem váltott sírokat, amelyeket utána újra értékesítenek. Összesen 58 magyar és szerb földi maradványairól van szó, többségük koporsós végtisztességet kapott.– Először kényszerülünk ilyesmire. Többször értesítettük a síremlékeken a hozzátartozókat, és mindenszentek környékén látunk is friss virágokat ezeken a sírokon, de a rokonoknak csak húsz százaléka rendezi a számlát. Valószínűleg az árak rettentik el őket, pedig nem túl drága a szolgáltatás – mondta el az ügyvezető. Hozzátette, miután már több helyen is felhívták a figyelmet a lejárt sírhelyekre, a képviselő-testületnek még ki kell tűznie egy kiürítési időpontot, és ehhez képest csak fél évvel később, kormányhivatali felügyelettel lehet elvégezni a földi maradványok kiemelését. Az exhumált holttesteket egy közös sírban helyezik majd el, a síremlékeket pedig rá fél évre megsemmisítik.A Szegedi Testamentum Temetkezési Nkft. kezelésében lévő Belvárosi, dorozsmai, tápéi és gyálaréti temetőben csak egy év a türelmi idő. Arról, hogy lejárt a sírhely bérleti szerződése, szintén a halottak napja előtt a síremlékre vagy az urnafalra ragasztott értesítőn tájékoztatják a hozzátartozókat – tudtuk meg Molnár Tamás divízióvezetőtől.Évente 500-600 sír- és urnahely használati ideje jár le, amelyek 90 százaléka urnahely. Leggyakrabban a Belvárosi temetőben nyugvókról van szó. Nagyjából az esetek felében a felszólítások ellenére sem váltják meg a helyet, így azokat felszámolják, és újra értékesítik. Az urnákat a kiemelés után további két évig tárolják, utána a hamvak egy közös gyűjtőhelyre, a kolumbáriumba kerülnek. A koporsós temetések földi maradványait egy másik gyűjtőhelyen, az osszáriumban tárolják.A megváltatlan sírhelyeken álló síremlékek a temető tulajdonosáé, azaz a városé lesznek. Az önkormányzati cég a jobb állapotúakat eladja – gyakran ugyanúgy síremlékként használják később is, csak a személyes adatokat tüntetik el a fejfáról. A rosszabb állapotúakat ledarálják, és a temetői utak javítására használják fel. – Leginkább azért nem váltják meg újra a helyeket, mert nincs, aki kijárna a sírokhoz, a nagy- és dédszülők sírjait elfeledik – magyarázta Molnár Tamás