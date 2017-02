Akkor lesz Szegeden olimpia, amikor nyári jégzajlás

Legyen tánc! Orientális.

A múlt hét vezető híre volt, hogy a kormány javasolta a budapesti közgyűlésnek: vonják vissza a 2024-es olimpiai pályázatot. Rögtön lecsaptunk a lehetőségre, és végiggondoltuk: miért is ne rendezhetne Szeged olimpiát? Olvasóink vevők voltak a játékra, mert a cikk végén elhelyezett szavazás - rendezzen-e olimpiát Szeged - 4095 voksnál állt meg napokkal később. Egy hajszálnyival nyert a válasz, miszerint akkor rendezzen Szeged olimpiát, ha meg tudjuk szervezni a nyári jégzajlást is. 41 százalék voksolt igennel, 42 százalék a jégzajlásra, 17 százalék pedig kerek perec nemet mondott remek ötletünkre, jégzajlásostul, mindenestül.Mindenesetre megtudtuk, hogy olvasóink nyári jégtáblákkal, szeméttel küzdő vadvízi evezősöket szeretnének látni Szeged főutcáján, ami ugye a Tisza. Megígérjük, hogy mindent meg fogunk tenni a terv sikeréért - végül is annyi mindent megígértek már ebben az országban következmények nélkül. Olvasóink persze nem csak szavaztak, remek ötleteket is adtak, mivel lehetne kiegészíteni Szeged emberléptékű, low budget olimpiáját. Javasolni fogjuk, hogy ezeket is dolgozzák bele a programba, amint sikerül megoldani a nyári jégzajlás problémáját.Kezdjük a versenyszámokkal!Juhász Ferenc nem a nyári jeget, hanem az űrsiklópályát találja elengedhetetlennek a 2024-es olimpia megrendezéséhez. Lehet, hogy igaza van, hiszen nem látunk a jövőbe. Éppen a napokban jelentette be a NASA, hogy találtak néhány Földhöz hasonló bolygót , lehet, hogy addigra beindulna a bolygóközi turizmus - Volentér Erika szerint akár a NASA is áttehetné ide a bázisát. Lukács Norbert is úgy véli,