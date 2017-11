Akkora volt a köd, hogy falnak mentek a darvak

– Amellett, hogy hirtelen jött, nagyon sűrű is volt a köd. A darvak képtelenek voltak tájékozódni, semmit nem láttak. Ezért történt meg, hogy nekimentek a 120 kilovoltos vezetékeknek, jó néhány madár pedig épületnek repült, például egy ötemeletes ház falának.

Képünk illusztráció. Fotó: Török János

– Pont akkor ereszkedett le a köd, amikor a darvak az éjszakázóhelyükre, a Fehér-tóhoz húztak vissza – mondta Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) projektmenedzsere, a Csongrád megyei szervezet titkára.Mi is sok bejelentést kaptunk, és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságához is számos jelzés futott be a lakosságtól, hogy madártetemeket találtak. Ezeket a nemzeti park munkatársai gyűjtötték be, illetve ők gondoskodtak a sérült madarakról is. Eddigi tudomásunk szerint mintegy negyven madarat ért baleset. A többségük elpusztult, mintegy tucatnyi megsérült. A láb- és szárnytöréseket a vadasparkban kezelik.

Néhány daru úgy úszta meg a balesetet, hogy lakott területen szálltak le. Hódmezővásárhelyről és Szegedről is kaptunk jelzést, hogy darvak sétálnak az utcán, a házak között. A közösségi oldalon pedig többen arról számoltak be, hogy késő este és éjjel is hallották a darvak kétségbeesett krúgatását. Valószínűleg még akkor is keresték a tó felé vezető utat a ködben.

Tokody Bélától azt is megtudtuk, három évvel ezelőtt is volt egy olyan rendkívül ködös időszak, ami több mint száz daruáldozatot követelt.Idén rekordszámú daru éjszakázik a szegedi Fehér-tónál. Egy hete mintegy 65 ezret számoltak a szakemberek. Ilyen nagy létszám még nem fordult elő.