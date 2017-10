Akvarellek Varsányi Annától a múzeumban

A Szegedi Nemzeti Színház dramaturgja a műfordítás, díszlet-, jelmez- és arculattervezés mellett különleges hangulatú akvarelleket és tusrajzokat is alkot. Kiállított már többek között Budapesten, New Yorkban és Lódzban is. A művész huszonhárom kiállított, harsány színeket mellőző képéből tizenkettő növényeket ábrázol: a harmatot, az életet, a törékenységet és a hervadást. Tíz finom, elegáns női alak utal az alkotó érzékeny szemléletére. Mindössze egy képen látható acélszerkezet: ennél az arányok beszédesek. A megnyitón Dobrotka Szilvia operaénekes és Kerényi Mariann zongoraművész lépett fel. A tárlat november 12-éig tekinthető meg a múzeumban.