Aláírásokkal a rászorulókért - nem tudták a segítő szervezetek, ki kapja a szegedi ruhagyűjtő konténerek tartalmát

A küldetéstudatunkhoz tartozik, hogy az adományokat tilos értékesíteni.Nekünk elfogadhatatlan, hogy esetleg visszaélnek a nagylelkű támogatásokkal, amelyet rászorulóknak szántak.

A várostól érkezett a segítség

Még 2014-ben írtunk lapunkban arról, hogy a Máltai Szeretetszolgálat szegedi csoportvezetője szerint nem derül ki, mi lesz a sorsa azoknak a ruháknak, melyek a sárga konténerekbe kerülnek. A ládák felirata erre nem ad egyértelmű választ. A csoportvezető akkor azt nyilatkozta , hogy gyanújuk szerint a használt ruhák 99 százaléka tiszta, kiosztható, és nagy hasznát veszik a rászorulók.Négy évvel később ismét megkerestük a Máltai Szeretetszolgálat szegedi csoportját, és vezetőjével, Mártáné Lőrinc Veronikával beszélgettünk arról, mi történt az aláírásgyűjtés után., ugyanis ők is hasonló feladatokat végeztek, mint a Máltai Szeretetszolgálat. A segítő szándékú polgárok adományait osztották ki rászoruló családoknak, embereknek. A konténerek miatt azonban nem ők kapták ezeket az adományokat, így egy ideig nem tudtak segíteni a rászorulókon. Összesen 4 oldalnyi aláírást gyűjtöttek, cégnevekkel, csak Szegeden.- mondta Lőrinc Veronika.

- Először a városüzemeltetéstől kértünk segítséget, tőlük azt a választ kaptam, hogy nem az ő hatáskörük. Ezek után nem láttam más lehetőséget, írtam a polgármesternek és a helyettesének is. Arra kértem a városvezetőket, hogy ha lejár a szerződésük a Szüma kft-vel, ne hosszabbítsák meg.

- 2017-ben megkereste a Szüma kft az önkormányzatot, vissza szerettek volna települni Szegedre. A Humán Közszolgáltatási Iroda viszont felkereste a szegedi karitatív szervezeteket, és megkérdezte őket, mennyire hatna hátrányosan a munkásságukra, ha visszatelepülne a Szüma kft Szegedre a konténerekkel. Az egyöntetű elutasítás hatásaként nem kötöttek újabb szerződést velük, így a mi munkánk sem sérült.

Tiszta, jó állapotú ruhákat kapunk

Élelmiszert is osztanak a szegedi rászorulóknak

Megkeresésükre azt a választ kapták Botka Lászlótól, hogy utánajár a dolognak. Bővebben nem tájékoztatták őket, de 2014- ben már el kellett szállítani a közterekről a konténereket, így egyedül azokról nem dönthettek, amelyek más cégek által bérelt vagy birtokolt helyeken voltak felállítva. Azok a konténerek még most is megvannak.- idézte fel a tavaly történteket a szervezet vezetője.- Tiszta, jó állapotú ruhákat kapunk. Az emberek nem csak úgy behajítják, de általában ki is mossák, sőt össze is hajtogatják az adományozott ruháikat. Heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és csütörtökön ezeket a ruhákat kiosztjuk, emellett élelmiszert is szoktunk osztani hetente többször is - mondta Lőrinc Veronika lapunknak. Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek van egy programja, amelyben szerződést kötnek multinacionális cégekkel és a karitatív szervezetekkel. A lejárat közeli élelmiszerekért érte mehetnek a Tescóba és a Metróba, ezeket a szegedi rászoruló családoknak még aznap kiosztják.A Máltai Szeretetszolgálat szegedi csoportja 29 éves, központjuk a Csanádi utca 9. szám alatt található.