Aláírták a 16 milliárdos támogatói szerződést, hamarosan kezdődik a fedett uszoda építése

Aláírták a szerződést

Edzés a sportuszodában. Ha felépül az új, a vízilabdázók is kényelmesebben elférnek. Fotó: Karnok Csaba

Könnyebb lesz úszni

Rácz Géza a hároméves Emmát szoktatja a vízhez. Szerinte egy ekkora városnak szüksége van több uszodára és medencére. Fotó: Karnok Csaba

Sportolók és civilek is várják már

Régóta várják a szegediek, hogy elkezdődjön végre a fedett sportuszoda építése az Etelka soron. Ahogy lapunkban is beszámoltunk róla, júniusban kormánydöntés született arról, hogy 16 milliárd forintot kap a város a sportkomplexumra. Egy hónappal később megírtuk, a szegedi önkormányzat késlekedett a dokumentumok megküldésével (2018. július 30.: Továbbra is csúszik az uszoda építése), így akkor még nem kezdődhettek el a munkálatok, bár már a kivitelezőt is kiválasztották.Azóta viszont több előrelépés is történt. Július 31-én aláírták a támogatási szerződést, amelyben a Miniszterelnökség vállalja, hogy a Modern Városok Programban az Etelka sori sportuszoda és a kapcsolódó infrastruktúra megvalósítására harminc napon belül – augusztus 30-ig – elutalja az erre az évre ütemezett 4,1 milliárd forintot.Tegnap reggel azt láttuk az Etelka soron, hogy a régi garázssor előtt palánkot építenek a korábbi stadion köré. Nagy-Horváth Nikolett egyéves kisfiával épp a stadionból jött ki, ahol futott pár kört. A sportos anyuka örült, hogy végre elkezdik az uszoda építését. Mint mondta, ők Algyőre jártak babaúszásra, ám mivel itt laknak a Kereszttöltés utcában, reméli, hamarosan az otthonához közelebb is úszhat.Megkerestük Szentgyörgyi Pál alpolgármestert, a körzet önkormányzati képviselőjét, aki megerősítette: hétfőn átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, ők egyelőre a közművekkel egyeztetnek. A kivitelező West Bau Kft.-től bekérték az ütemtervet, így azt, hogy ténylegesen mikor startol az építkezés, még nem tudta pontosan megmondani.Jártunk az újszegedi sportuszodában is, ahol a sportolók és a civilek is nagyon várják már, hogy 21. századi körülmények között sportolhassanak. – Negyven éve ideiglenes megoldás volt a jelenlegi uszoda, amely egy ekkora városnak szégyen. Feltétlenül ideje volt a változásnak – mondta Szabó Zoltán BEK- győztes vízilabdás, aki még óvodás volt, amikor az újszegedi létesítmény épült. Szerinte, ha valóság lesz a tervekből, akkor az is tud majd úszni, aki eddig nem jutott vízfelülethez. Arról nem beszélve, hogy a szegedi oldalon a mai napig nincs sportuszoda – az új létesítménnyel viszont a környékbeli óvodákba, iskolákba járó gyerekeknek is könnyebb lesz az úszásoktatás. – Más városok évtizedekkel megelőzték Szegedet sportinfrastruktúrában. Olyan előnyben voltak, amely leküzdhetetlennek tűnt, most viszont lassan végre méltó körülmények között tudjuk felkészíteni a gyerekeket – tette hozzá a sportoló.A sportuszodában éppen a vízilabdások edzése zajlott: hatvan játékos edzett a nagymedencében. Juhász György, a szegedi férfi vízipólósok technikai igazgatója szerint az új fedett komplexum megváltoztatja a város sportéletét.A tanmedencében Rácz Géza hároméves kislányát, Emmát szoktatta a vízhez. A férfi reggel már leúszta napi adagját – mindennap átjár Kiszomborról úszni. Ő is úgy látja, egy ekkora városnak szüksége van több uszodára és medencére.A támogatási okirat szerint a fennmaradó 12,1 milliárd forintot jövőre kapja meg a megyeszékhely, a beruházás kivitelezésére pedig 14 hónapja van a vállalkozónak.