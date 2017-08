Alattomosan kúszik fel a hőmérséklet, olvassa el tegnapi híreinket, amikor még két fokkal kevesebb volt!

A Verzasca folyó vizében úszik egy fiatal nő a svájci Ticino kantonban elterülő Verzasca-völgyben.

Fotó: MTI/EPA/Pablo Gianinazzi

Az ország döntő részén túlnyomóan napos, száraz idő lesz általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel, Szegedre, mind a met.hu. A napi középhőmérséklet csütörtökön helyenként (főként a Duna-Tisza közén, délkeleten, Dunántúl keleti részén) várhatóan meghaladja a 25 fokot,: továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat. Az átlagosnál melegebb, száraz idő várható. Persze a 34 még mindig nem 40, de szombatra már 36-ot ígérnek az időjósok. Mivel tegnapelőtt mára is még csak 32 fokot jósoltak, szombatra lesz abból több is.

A hőségről már annyit írtunk ezen a nyáron, hogy most más problémáikról is megkérdeztük olvasóinkat - úgy tűnik, ahány felmérés, annyiféle eredmény. Székkutason logikai csapdát állítottak a gazdálkodóknak , akik a varjakat reguláznák meg valahogyan, mert megeszik a termést. Makón a kapubejárónál volt probléma a románokkal, de egy román nyelvű felirat megoldotta:. Csongrádon meg a motorosokat sikerült kiakasztani fizetős parkolással - a motorra még rögzíteni sem tudják az érvényes jegyet. Ne higgye, hogy mindezek után a fogorvosok nem szerveznek sztrájkot Sajnos két balesetről is hírt kellett adnunk tegnap: az egyikben, a másikban egy ember térdkalácsa zúzódott csúnyán össze, aki

A Táltosba járó gyerekek szülei talán megoldást találnak, hogy együtt maradhassanak az osztályközösségek:. Vásárhely környékén régóta tanakodnak, mi épül ott, ahol most. A megoldódó rejtélyek sora ezzel még nem ért véget, mert Szentmihálytelken becsapódott a hétvégén egy meteor. Pontosabban csőtörés volt, de a gödör alapján akár meteor is lehetett volna. A vízmű emberei három napig hozzá se nyúltak a szokásos körbekerítésen kívül, deJöjjön a szórakozás blokk, hogy vidáman kezdődjön a kispéntek! Mutatjuk,-, adtunk. A Nap Lehetőségét is megosztjuk kedves olvasóinkkal:. Legyen Ön az új Magdi anyus!Legyen szép a napjuk, és olvassák továbbra is a delmagyar.hu-t! Ha igazán jók akarnak ma lenni, virággal köszöntenek egy Hetényt vagy egy Arikánt. Mondjuk jácinttal, mert