Albán kábítószercsempész ellen emeltek vádat Szegeden

Kicsit vízízű, kicsit száraz, de már árulják a dinnyét

Két hónappal a magyar görögdinnye érése előtt már a zöldségesek, sőt utcai árusok is kínálnak a gyümölcsből, mert van rá vevő. Megvesszük, még ha tudjuk is, hogy nagy eséllyel csalódni fogunk. Tegnap mi is megkóstoltuk.