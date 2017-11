Albert Flóriánról neveztek el egy közt a Fradi-drukkerek

Tandari József saját kézzel készítette ezt a címert a szomszédasszonya rajza alapján. Fotó: Frank Yvette

– Az üveggyár helyén locsoltuk a paprikát 1958 tavaszán, amikor a főnököm azt mondta, hogy ha időben készen leszünk, akkor bemegyünk Szegedre a Fradi-meccsre – mesélte a szatymazi születésű, 73 éves Tandari József annak történetét, hogyan lett a csapat elhivatott drukkere.– Végeztünk, úgyhogy bebicikliztünk Szegedre, ahol aznap 36 ezer jegyet adtak el a mérkőzésre, még a kerítés tövében is ültek. Azóta a szívem zöld-fehér – emlékezett vissza a férfi, miközben szatymazi zártkertje felé autóztunk, amelyet a saját egészsége érdekében gondoz.

A sándorfalvi külterületek elnevezésével kapcsolatos cikkünk (2017. november 14.: Chuck Norris utca nem lesz Sándorfalván) kapcsán telefonált Tandari József, hogy elmesélje, nekik is van saját elnevezésű közterületük. Két évvel ezelőtt ugyanis kiderült, hogy nemcsak József, hanem a helyi körzeti postás is nagy Fradi-drukker, így a két férfi összefogott, és kitettek egy táblát a nyugdíjas férfi sarki zártkertjének kerítésére „Albert Flórián köz" felirattal.– Önkényes volt az elnevezés, de remélem, nem zavarunk ezzel senkit. Nem is szólt még senki emiatt – mondta József, miközben invitált minket a kertbe, hogy megmutassa a többi fradis relikviáját. Zöld sasos címer és plakettek díszítik a kis épület bejáratát, sőt egy saját készítésű címer is előkerült.– Amikor otthon, Szegeden felújítottuk a lakást, akkor a konyha és a konyhabútor is zöld-fehér lett – meséli nevetve József. Sőt, a Móra Ferenc Múzeumban rendezett Albert Flórián-emlékkiállításon még beszélgetett is az egyetlen magyar aranylabdás fiával. Nem csoda hát a köz elnevezése.Kiderült: Sándorfalvához hasonlóan Szatymazon is folyik a külterületek elnevezése, a lakosok egy részét már értesítették. – Ez kedves történet, de sajnos a hivatalig nem jutott el a kezdeményezés, a képviselő-testület pedig már határozott az elnevezésekről – felelt Szatymaz polgármestere, Barna Károly arra a kérdésre, hogy marad-e az Albert Flórián köz. A kettes körzet egy része Jánosszállási kertsor lesz, a másik része pedig Neszűrj-hegyi kertsor a történelmi elnevezések alapján. Így a két éve szolgáló „Albert Flórián köz" táblának idővel be kell majd költöznie Tandari József telkére, de méltó helye lesz a többi relikvia között.