Alföldi, Pálmai és Hernádi a szabadtérin

A fordulatos komédiát Béres Attila rendezi, aki többek között a Háry Jánost és Az álarcosbált is színre vitte Szegeden. Olivia grófnő szerepében a Tévedések vígjátékában megismert Pálmai Anna látható, a hiú szerelmest, Orsino herceget Görög László alakítja. Malvoliót Alföldi Róbert játssza, aki örömmel vállalta a feladatot. Violát, akit a darab során fiúruhában Cesarióként is megismerhetünk, Czakó Julianna , a miskolci színház művésze alakítja.Elek Ferenc tavaly Pelikán elvtársként mutatkozott be az újszegedi színpadon, a Shakespeare-vígjátékban Vitéz Böföghy Tóbi szerepében nevetteti a közönséget. Partnere Zayzon Zsol t, Vitéz Fonnyadi Ábris bőrébe bújva. Hernádi Judit és Bodrogi Gyula Olivia háza népében tér vissza a szabadtérire, Gáspárik Attila pedig mint tengerésztiszt. Szikszai Rémusz és Bodoky Márk Görög Lászlóhoz hasonlóan újonc a szegedi fesztiválon.A díszleteket Horesnyi Balázs, a jelmezeket Papp Janó tervezi a produkcióhoz, amelyet július 28-án, 29-én és 30-án láthat a közönség a Dóm téren.