Alföldivel, Bodrogival és Hernádival áll színpadra a Vízkereszt, vagy amit akartok - videó

Fiatal tehetségek is bemutatkoznak

Mindenki azt kapja, akire vágyik?

Próza nélkül nem színház a színház

Rendhagyó díszlettel áll színpadra a Szegedi Szabadtéri Játékok prózasorozatának legújabb, saját rendezésű darabja, a Vízkereszt, vagy amit akartok című Shakespeare-komédia. A Béres Attila rendezésében színre kerülő vígjáték ugyanis egy óriási, várként működő homokfej körül játszódik majd. A színpad sem mindennapi borítást kap: helyenként tíz centiméteres, máshol akár egy méteres vastagságban is áll majd a homok a tengerpartot idéző deszkákon. – Ez egy nagyon fehér és bézs világ lesz – jellemezte az olvasópróbán a darab színészeinek a rendező a díszletet, amelyet Horesnyik Balázs tervezett.Nemcsak a díszlet lesz rendhagyó, hanem a szereposztás is: olyan sztárok lépnek a szegedi közönség elé, mint Malvolio szerepében Alföldi Róbert, a Máriát játszó Hernádi Judit és Fábiánként Bodrogi Gyula. A neves színészek mellett fiatal tehetségek is bemutatkoznak a közönségnek: Viola szerepében Tenki Dalma, míg a visszatérők között Elek Ferenc mellett Olíviaként Pálmai Anna is szerepel, akit két évvel ezelőtt a Tévedések vígjátékában szeretett meg a Dóm téri közönség. A legnépszerűbb Shakespeare-komédiában mutatkozik be Görög László Orsino hercegként, míg a szegedi színészek közül Jakab Tamás is feladatot kapott a darabban. A szereposztás sikere már az olvasópróbán igazolódni látszott: a színészek már az első alkalommal is a magukénak érezték a karakterüket – a poénok már a budapesti Jurányi-ház próbatermében is ütöttek.A jó hangulat ellenére Alföldi Róbert így nyilatkozott a szünetben: – Ez is egy szomorú darab. Mindenféle bonyolultsága van az életnek. Vajon mindenki azt kapja, akire vágyik? És kire vágyunk? És akire vágyunk, az valóban az, akire vágyunk? – utalt a művész a komédia bonyolult szerelmi szálaira, amelyek gyakran visszaköszönnek a jelenkori ember életében is.A színészek emelvények segítségével tudják majd bejárni játék közben a homokfejet. A fej tetején egy konyha is működik majd: ott laknak majd Böföghyiék – derült ki az olvasópróbán. A vár előtt egy tizenkétszer hat méteres medence is áll majd a színpadon – hol tengerpartként, hol medenceként funkcionálva, de jobb oldalon egy hedonista, míg bal oldalon egy elmaradott világgal is kiegészül a színpadkép. – Ez a három világ a három érték mentén szétszakadó európai valóság is egyben, amelyben elszigetelődve élnek egymástól az emberek. Átjárása csak a bolondnak, Festének van – vont párhuzamot Béres Attila rendező.A színpadkép mellett a zene is hármas tagoltságú: rock- és cigányzenekar, illetve négy csellós is játszik a darabban, garantálva a már eddig is sikeresnek ígérkező darab sokszínűségét.Prózajátszás nélkül nem színház a színház – mondta Herczeg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója az olvasópróbán. Hozzátette: bár korábban ő is úgy vélte, hogy a Dóm téren nem áll meg a próza, a Tévedések vígjátékának tavalyelőtti és tavalyi sikere azt bizonyítja, hogy érdemes volt szemléletet váltani. – Remélem, a Shakespeare-siker folytatódni fog – mondta az igazgató. A Vízkeresztet július 28-án, 29-én és 30-án tekinthetik meg a nézők a Dóm téren.