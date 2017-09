Algyői időközi választás: eddig többen szavaztak, mint 2010-ben és '14-ben

Most négy polgármester-, és huszonhat épviselő-jelölt indult. A választási kampány utcafórumokkal, halászléevéssel és szórólapozással telt, nagyon kemény volt. Jellemző a hangvételre, hogy „egy gondolkodó algyői polgár, B. E." aláírású röplap „sunyinak" nevezte az egyik polgármesterjelölt politikáját. Az utolsó napon egy hivatalos üllemű, sötétszürke levéllel beszállt a csatába Lázár János országgyűlési épviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter is, de nem valamelyik jelölt mellett, csak az egyik ellen, akinek szerinte félre kellene állnia.

Délben, ottjártunkkor már harminc százaléknál járt a részvételi arány a Faluháznál lévő szavazó örben is. Hajdú Mihály, a bizottság egyik tagja azt mondta, délelőtt 10 óra örül jöttek igazán sokan, de megérkezésünk előtt nem sokkal is sorban álltak még az emberek.A ét urna özül a szürke műanyag már megtelt. Arra lehetett számítani, hogy ebéd után érkezik még néhány nagyobb roham. Az Algyői Nőegylet tagjai például buszos kiránduláson vannak a Dunántúlon, ő csak éső délután érnek haza.A településen azért kell idő özi önkormányzati választást tartani, mert a épviselő-testület a sorozatos vitá nyomán május végén feloszlatta magát. A testületben Fidesz vezette épviselőcsoport többségben volt Molnár Áronnal és a vele tartó függetlenekkel szemben, fontos ügyekben nem sikerült konszenzusos döntéseket hozni.Az egyik épviselő-jelölt, aki feleségével együtt jött szavazni a faluházhoz, azt mondta, reméli, hogy az algyőiek többsége is úgy gondolkodik, a gyűlölet nem pálya.Hajdú Mihály – aki gombavizsgáló szakellenőrként ismert a megyében – a Faluházban felhívta a figyelmünket a radiátoron álló vázára. Reggel az egyik szavazó egy nagy csokor frissen szedett virágot hozott a szavazó ör elnö ének, Patakiné Laczik Etelka óvónőnek.