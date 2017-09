Algyői időközi választás: Molnár Áron Algyő régi-új polgármestere

A 4403 algyői választóból árnap 2456 adta le a voksát. Ez 55,78 százalékos részvételi arányt jelent. Nagyobb érdeklődést mutattak eddig az algyőiek, mint a ét előző rendes önkormányzati választáson. Délben már harminc százaléknál járt a részvételi arány a Faluháznál lévő szavazó örben is.

– a II. Tisza-parti Partyn voltunk, ahol lehetett sportolni, beszélgetni. Jó volt segíteni a szervezőknek, és jól éreztü magunkat, mert senki nem bántott senkit – válaszolta Kiss Róbert, az egyik független épviselőjelölt a Faluház előtt, miután feleségével együtt szavazott.

Most négy polgármester-, és huszonhat épviselő-jelölt indult. A választási kampány utcafórumokkal, halászléevéssel és szórólapozással telt, nagyon kemény volt. Jellemző a hangvételre, hogy „egy gondolkodó algyői polgár, B. E." aláírású röplap „sunyinak" nevezte az egyik polgármesterjelölt politikáját. Az utolsó napon egy hivatalos üllemű, sötétszürke levéllel beszállt a csatába Lázár János országgyűlési épviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter is, de nem valamelyik jelölt mellett, csak az egyik ellen, akinek szerinte félre kellene állnia.

- Örülö ,hogy a józan észnek és a normalitásnak volt létjogosultsága Algyőn - Molnár Áront újra polgármesternek választottá idő özi választáson a nagyközségben.1794 szavazatot kapott, míg legnagyobb ellenlábasa, Roczkó András 622 voksot szedett össze.A nyolc fős épviselő-testület összetétele csak lapzártánk után derül ki. Molnár Áron örült a magas részvételi aránynak és győzelme után remélte, hogy a testületben is többsége lesz majd.Hajdú Mihály, a bizottság egyik tagja azt mondta, délelőtt 10 óra örül jöttek igazán sokan, de megérkezésünk előtt nem sokkal is sorban álltak még az emberek. A ét urna özül a szürke műanyag már megtelt.Arra lehetett számítani, hogy ebéd után érkezik még néhány nagyobb roham. Az Algyői Nőegylet tagjai például buszos kiránduláson voltak a Dunántúlon, ő csak délután értek haza. Hajdú Mihály – aki gombavizsgáló szakellenőrként ismert – felhívta a figyelmünket a radiátoron álló vázára. Reggel az egyik szavazó egy nagy csokor frissen szedett virágot hozott a szavazó ör elnö ének, Patakiné Laczik Etelka óvónőnek.Azt érdeztü tőle, milyen benyomásokat szerzett a kampány idején. Bízik abban, hogy az algyőiek többsége is úgy gondolja, a gyűlölet nem pálya.Mindkét esélyes polgármester-jelölt épviselő-jelölti csapattal indult. Molnár az Algyő Legyen az Algyőieké csoportosulás tagjaival, Roczkó csapata pedig az Egységben Algyőért szlogent használta szórólapjain. A végén egy algyői keltezésű hivatalos levéllel Lázár János országgyűlési épviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszállt a kampányba, de nem valaki mellett, hanem a jelenlegi polgármester ellen, akinek szerinte félre kellene állnia.Délben, ottjártunkkor már harminc százaléknál járt a részvételi arány a Faluháznál lévő szavazó örben is. Hajdú Mihály, a bizottság egyik tagja azt mondta, délelőtt 10 óra örül jöttek igazán sokan, de megérkezésünk előtt nem sokkal is sorban álltak még az emberek.A ét urna özül a szürke műanyag már megtelt. Arra lehetett számítani, hogy ebéd után érkezik még néhány nagyobb roham. Az Algyői Nőegylet tagjai például buszos kiránduláson vannak a Dunántúlon, ő csak éső délután érnek haza.A településen azért kell idő özi önkormányzati választást tartani, mert a épviselő-testület a sorozatos vitá nyomán május végén feloszlatta magát. A testületben Fidesz vezette épviselőcsoport többségben volt Molnár Áronnal és a vele tartó függetlenekkel szemben, fontos ügyekben nem sikerült konszenzusos döntéseket hozni.Az egyik épviselő-jelölt, aki feleségével együtt jött szavazni a faluházhoz, azt mondta, reméli, hogy az algyőiek többsége is úgy gondolkodik, a gyűlölet nem pálya.Hajdú Mihály – aki gombavizsgáló szakellenőrként ismert a megyében – a Faluházban felhívta a figyelmünket a radiátoron álló vázára. Reggel az egyik szavazó egy nagy csokor frissen szedett virágot hozott a szavazó ör elnö ének, Patakiné Laczik Etelka óvónőnek.