Álhír, hogy nem lesz futókör a ligetben - A rekortánpálya a projekt központi eleme maradt

Februárban kezdődött meg Szeged „tüdejének", az Erzsébet ligetnek az átrendezése, nagyjából egymilliárd forintból. Az Európai Unió által támogatott projekt egyik sokak által várt eleme, hogy végre Szegeden is lesz mindenki által használható rekortán futópálya. A speciális szintetikus gumiburkolat azért is népszerű, mert kíméli az ízületeket.Futók között azonban elterjedt a hír, hogy mégsem alakítják ki a másfél kilométeres futókört, hanem csak bizonyos szakaszok, csíkok készülnek, így a sportolók oda-vissza ingázhatnak a speciális borítású szakaszokon.– Nem változtak a tervek, lezajlott a közbeszerzés, annak megfelelően zajlik a kivitelezés. Mivel uniós támogatást is kapunk a megvalósításhoz, tartanunk kell magunkat a közvéleménnyel is megosztott műszaki tartalomhoz – hangsúlyozta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. Hozzátette, a ligetprojekt egyik központi eleme a rekortán futókör kialakítása, amelyen nem is volt szándékuk változtatni.