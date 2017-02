Ali perli a Nemzeti Földkezelő Alapot

Alboodi Alinak már nem először gyűlik meg a baja földjei miatt az állammal.

– Egy sort sem válaszoltak a Nemzeti Földkezelő Alaptól, amikor kerestem őket – magyarázza Alboodi Ali , hogy miért is fordult végül a bírósághoz. – Még tértivevényes levelet is küldtem, de a fülük botját sem mozdították.Jogsértően kötött szerződést a Nemzeti Földkezelő Alap (NFA) egy nyertes licitálóval – a Kuwaiti Kft. ügyvezetője ezt a szerződést támadta meg a bíróságon. Az történt, hogy a földárveréseken egy kisteleki gazdálkodó megnyerte a licitálást. A földforgalmi törvény szerint ezt követően ki kell függeszteni a szóban forgó földre kötött szerződést, majd a felfüggesztés ideje alatt bejelentkezhet igénylőként a föld használója, a szomszéd, a helyben lakó. Így tett szomszédként a farmer is, mivel a liciten nyert föld éppen az övé mellett fekszik. Na, erre nem reagált az NFA. Majd kiderült, hogy a liciten nyertes vevő időközben szerzett egy igazolást a Biokontroll Kft.-től, hogy nyilatkozata szerint biogazdálkodást folytatna a földön.

Ez azért fontos, mert a földforgalmi törvény egyik módosítása szerint a biogazdálkodónak elővásárlási joga van a helyben lakóval szemben. Ezért hirtelen túl sok lett a biogazda. Ez már szemet szúrt az Agrárkamarának is, ezért egy újabb módosítás szerint szigorították ennek a feltételeit. Eszerint nem elég a szándékot bejelenteni, de egy tanúsítvány megszerzése után egy évig azt gyakorolni is kell. Ali ráadásul nyomozott egy kicsit, és az ellenfél földtulajdonos nem szerepel a Biokontroll Kft. teljesen nyilvános, a honlapján kereshető adatbázisban sem. Mindezek ellenére vele kötött szerződést az NFA, ezért indított pert a vállalkozó, aminek az első tárgyalását szerdán tartották a Szegedi Járásbíróságon.A Kuwaiti Kft. tulajdonosának nem először gyűlik meg a baja földjei miatt az állammal. Lapunkban utoljára 2015 októberében írtunk egy másik peréről, ami egy kisajátítás miatt zajlik, ott 130 hektár a tét. Az ügyben hamarosan döntés is születhet, elválik, hogy jogosan sajátította-e ki a Kiskunsági Nemzeti Park Alboodi Ali földjét vagy sem.