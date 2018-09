Alkatrész-simogató az ELI-ben: a szegedi lézerközpont is megnyílik a Kutatók Éjszakáján

Estétől túrákon mutatják be a kutatóintézetet, előadás hangzik el az itt folyó munkáról, az "alkatrész-simogató" keretében a világszínvonalú műhelyek tevékenységébe pillanthatnak be a látogatók, szó esik a vákuumtechnológiáról, és fény derül arra is, milyen az ELI divat.



A Tisza-parti városban a lézerközpont mellett csaknem háromszáz program közül válogathat az óvódásoktól a felnőttekig minden korosztály, a tudományt és a kutatói életpályát népszerűsítő eseménysorozaton máskor nem látogatható helyek nyílnak meg a látogatók előtt.



Kreatív foglalkozások, előadások, laborlátogatások, interaktív bemutatók, éjszakai kalandtúrák és látványos kísérletek sora fogadja az érdeklődőket. Szó lesz például a mesterséges intelligencia legújabb eredményeiről, az energiatakarékosság és -termelés lehetőségeiről, a robotika alapjairól, a hulladékszobrászat újdonságairól, a postagalamb-versenyzésről, és az érdeklődők "agyfényesítő" módszerekkel, az ujjlenyomat-vizsgálat lépéseivel és a kakaó történetével is megismerkedhetnek, valamint betekinthetnek például az anyagmegmunkáló lézerlaboratóriumba, a csontvázleleteket őrző raktárba és a GeoLaborba is.



A tudománynépszerűsítő programokra látogatók életmód-tanácsadáson, látás- és hallásszűrésen is részt vehetnek, barangolhatnak az őslények világában, de azt is megtudhatják, hogyan készül a gyógyszer, hogyan néz ki egy daganatos sejt, mit rejt a föld mélye, vagy miként mondaná egy ómagyar időutazó azt, hogy Windows. Lesz ételkóstoló és receptcsere, növény- és rovarismereti teszt, táncbemutató és táncház, interaktív kódfejtés, dísznövény-szaporítás, antropológus játszóház és lézeres lövészet is.