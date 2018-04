Állami pénzből fejlesztik a fül-orr-gégészetet: a legmodernebb lesz a régióban a szegedi klinika

A mostani épület fölött eljárt az idő. Fotó: Bobkó Anna

Az új szárnnyal megduplázódik a klinika területe. Látványterv

– A Szegedi Tudományegyetemnek ez az épülete eredetileg raktárnak épült, korábban a gyermekklinika elkülönítő részlegeként szolgált. 1964-ben hozták létre itt az önálló Fül-Orr-Gége Klinikát. Azóta olyan szintű fejlődés következett be a szakmában, ami miatt ez az épület már nem felel meg a modern kor követelményeinek – mondta Rovó László professzor.Az SZTE Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatójától megtudtuk: ugyan az elmúlt húsz évben történtek kisebb felújítások, elsősorban alapítványi támogatásból, de a klinika struktúrája, kapacitása nem változott. Az átalakítás a műtőket is érintette, technikai javulást eredményezett, de a helyiségek továbbra is fele-harmadakkorák maradtak, mint ami elvárható lenne. A helyzet akkor vált tarthatatlanná, amikor a gyermek fül-orr-gégészet is ebbe az épületbe költözött. 2017-ben a klinikán már 75 ezer járó- és közel 4 ezer fekvőbeteget láttak el.– Szakmailag a szegedi klinika az európai régió egyik vezető intézménye – tudományos és betegellátás tekintetében. Komoly műtéttechnikai fejlesztések történnek itt, szinte lehetetlen körülmények között. Korábban az egyetem vezetésétől is ígéretet kaptunk, elindult a fejlesztési szándék, de nyilvánvalóvá vált, hogy ez csak egy állami, fenntartói finanszírozással megvalósítható dimenzióváltással oldható meg – hallottuk Rovó Lászlótól.Megtudtuk: a több mint 1 milliárd forintnyi állami támogatásból megvalósuló projekt a részletes kiviteli terv elkészítésének fázisába ért. A jelenlegi mellé egy ugyanakkora alapterületűt építenek, így duplájára nő a klinika területe. Az új szárnyban tágas műtőket alakítanak ki, amelyekben lehetővé válik a modern műtéti eszközök biztonságos elhelyezése. Az ambulancián nyugat-európai színvonalú, kényelmes, a betegek intimitását biztosító rendszert hoznak létre. Két-három ágyas, saját vizesblokkal rendelkező kórtermeket alakítanak ki, így el tudják majd szeparálni a betegeket, csökkentve a fertőzésveszélyt. Jelenleg egyetlen öltöző áll a klinikán dolgozó 10-12 orvos rendelkezésére, a megfelelő minőségű szociális terek, orvosi szobák kialakításával ez is változni fog. Nyugat-európai körülmények között dolgozhat majd a klinika közel száz dolgozója.– Kiváló nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, nemzetközi kurzusokat tartunk. Legutóbb amerikai vezető gégészeti intézményekből fogadtunk vendégeket, akik az itt folyó munkát tanulmányozták. Vezető cégekkel végzünk tudományos projekteket. A felújítással lehetővé válik, hogy mindez még hangsúlyosabb szerephez jusson, megfelelő körülmények között történjen, és hogy betegeink a legmagasabb szintű ellátást kapják. Ez nemcsak Szegednek, de az egész régiónak komoly előrelépést jelent – hallottuk Rovó Lászlótól. Hozzátette: várhatóan idén ősszel kezdődnek meg a munkálatok, a felújítást 2020-ban fejezik be az SZTE fül-orr-gégészeti klinikáján.