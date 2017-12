Állami Számvevőszéki ellenőrzés után - Pótolta minden hiányosságát az SZTE

A Szegedi Tudományegyetem esetében a 2009 és 2013 közötti gazdálkodás és működés szabályszerűségét ellenőrizte, jelentéseit 2015 elején hozta nyilvánosságra. A szervezet most utóellenőrzést végzett, melyben azt vizsgálta, végrehajtották-e a korábbi ÁSZ-jelentések alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat.



Az ÁSZ megállapította: a tizenhét feladatból kettőt határidőre, tízet azon túl, egyet részben hajtottak végre. Három feladat végrehajtása elmaradt, míg egy intézkedés nem volt időszerű. Az intézkedési tervben foglaltak ellenére az SZTE nem gondoskodott a közérdekű gazdálkodási adatok közzétételéről a közpénzügyek átláthatósága érdekében. A térítési és a szolgáltatási díjakat önköltségszámítás továbbra sem támasztotta alá. Emellett az egyetemnek nem volt a jogszabályoknak megfelelően elfogadott vagyongazdálkodási terve. Az ÁSZ ezért felhívta az egyetem kancellárját, hogy szüntesse meg a feltárt hiányosságokat.



Az üggyel kapcsolatosan megkerestük az egyetem sajtóosztályát is, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az utóellenőrzés csupán a 2015. március 17. és 2017. május 15. közötti időszakra terjedt ki, vagyis a 2017. május 15-e utáni egyetemi intézkedéseket már nem vizsgálta. Azóta az utóellenőrzés szerinti három, még nem végrehajtottnak minősített feladatot is – vagyis a közérdekű gazdálkodási adatok közzététele, a térítési és a szolgáltatási díjak alátámasztására vonatkozó önköltségszámítás és a jogszabályoknak megfelelő vagyongazdálkodási terv elkészítése – hiánytalanul végrehajtották. Az SZTE-t nem marasztalták el, az egyetem működésének szabályosságát pedig az ÁSZ sem vitatta.