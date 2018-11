Állásbörzét tartott a megyei kormányhivatal - vadásztak a jobb állásajánlatokra

A legnagyobb tumultus a szegedi Möbelix standja előtt volt. Vida László áruházvezető elárulta lapunknak, ők sem számítottak ekkora érdeklődésre. Jelenleg két betöltetlen állásuk van, raktáros-targoncást és kasszás, lakberendezésiaprócikk-eladót keresnek.

Az állásbörzével egy időben a cégek munkaügyeseit munkáltatói fórumon tájékoztatták arról, milyen kedvezményeket vehetnek igénybe. Napközben a foglalkoztatási főosztály munkatársai álláskeresési technikákkal, önéletrajzírással ismertették meg az álláskeresőket.

Óriási érdeklődés övezte a Csongrád Megyei Kormányhivatal állásbörzéjét Szegeden, a Rákóczi téri nagyterem már nyitáskor zsúfolásig telt az érdeklődőkkel. Itt az álláskeresők és a végzős szakközépiskolások találkozhattak a megye nagyobb munkáltatóival. A Csongrád Megyei Kormányhivatal ezzel a programmal segíti a munkáltatók és a munkavállalók egymásra találását. – Ez a hét az Európai Szakképzés Hete, ennek keretén belül rendeztük meg az Európai Munkáltatói Napot, amelynek legfőbb célja, hogy a foglalkoztatók és a munkavállalók személyesen is találkozzanak egymással – tudtuk meg Budai Lászlótól, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetőjétől.Az állásbörzén bemutatkozott többek között a makói VÁLL-KER Kft. Kft., a szegedi Sole-Mizo Zrt. és a szentesi Hungerit is.A lakberendezési áruház vezetője elmondta, a megyében még sohasem vettek részt állásbörzén, az volt a céljuk, hogy bemutatkozzanak a szegedieknek. Hozzáfűzte, reméli, sok önéletrajzot kapnak e-mailben, azokat meg is őrzik, így ha szükségük lesz munkaerőre, lesz kikből válogatniuk.A vásárhelyi porcelángyár, a Villeroy and Boch pultjánál nézegette az ajánlatokat Rácz Ágnes, aki jelenleg az egyik szegedi szakközépiskolában dolgozik közfoglalkoztatottként. Úgy fogalmazott, szeretne visszakerülni a munka világába, pedagógusvégzettsége van, ehhez közel álló szakmát szeretne. Ezt valószínűleg nem a vásárhelyi cégnél fogja megtalálni, hiszen ők elsősorban férfi munkaerőt keresnek három műszakban fizikai munkára. Pál Judit HR-vezető elmondta, jelenleg 15 főre lenne szükségük, a nehézséget az okozza, hogy a munka betanulása hosszabb időt vesz igénybe.Egy új kezdeményezésről is beszélt lapunknak Budai László, amellyel a külföldön élő magyarokat segítenék, azzal, hogyAz Új Karrier Magyarországon – New Career in Hungary Európai Online Állásbörze november 20-án lesz majd, azzal a hosszú távú céllal, hogy az uniós foglalkoztatási szolgálatok bekapcsolásával a külföldön dolgozó magyar munkavállalókat visszahozzák az országba.