Állatkínzás: megnégyszereződött a bejelentett esetek száma

Második alkalommal rendezték meg Szegeden a Csongrád Megyei Állatvédelmi Konferenciát január 18-án. A Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesülete és a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete által szervezett rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a megyei szervezetek közösen vitassák meg a legfontosabb problémákat, és erősítsék az összefogást az állatok védelme érdekében. Dr. Deim Zoltán igazságügyi állatorvos szakértő előadásában arról is beszélt, keskeny a határvonal a szabálysértés és a bűncselekmény között. A szakember szerint nem minden állatkínzás, ami elsőre annak látszik, sokan pedig nincsenek tisztában azzal, hogy tettükkel állatkínzást, azaz bűncselekményt követnek el. Dr. Deim Zoltán az állatkínzás megítéléséről és értékeléséről szólva kiemelte, az utóbbi években megnégyszereződött a bejelentett állatkínzással kapcsolatos esetek száma Magyarországon. Hozzátette, az állatvédelmi szervezetek munkája nélkülözhetetlen, hiszen jelentős segítséget jelent a hatóságoknak.



Szili Éva, a Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesületének munkatársa a különféle macskabetegségekre hívta fel a figyelmet előadásában. A II. Csongrád Megyei Állatvédelmi Konferencián kiderült az is, hogy a fertőző betegségek nem kímélik a lakásban tartott macskákat sem és, mint sok más területen, itt is a megelőzés a legfontosabb.