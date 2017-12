Állatorvoshoz menekült a sérült őzbak Szegeden

Az orvosi segítségnek köszönhetően az őz túlélte a belvárosi kalandot. Fotó: Vezér Állatorvosi Központ

– Mindenki megdöbbent, amikor bebicegett a rendelőbe, pontosabban az udvarunkra az őzike. Addig terelgették ugyanis a rendőrök, hogy aztán nálunk talált menedéket. Végül is a legjobb helyre tévedt be – kezdte nevetve a nem mindennapi történetet Szigeti Gábor , a Klapka téri Vezér Állatorvosi Központ állatorvosa.Több szegedi olvasónk is jelezte csütörtökön dél körül, hogy egy őz szaladgál a belvárosban: volt, aki a Széchenyi, más a Mars téren pillantotta meg. Az állat láthatóan meg volt zavarodva a számára idegen közegben, olvasóink pedig aggódtak, hogy elgázolja egy jármű. Végül egyenruhások segítettek a terelésben, így került az őzike az állatorvosi rendelőbe.

– A nyílt lábtörését azonnal láttuk, de azért meg is röntgeneztük, hátha van belső sérülése is. Az szerencsére nem volt. Az egyik lábának a vége, a csánkízület alatti rész viszont sajnos annyira roncsolódott, hogy amputálnunk kellett. A városi kalandban az agancsát is elvesztette – magyarázta az állatorvos. A sérülések arra utaltak, hogy elgázolták, viszont az orvosi segítségnek köszönhetően túlélte.Mivel többnyire házi kedvencekkel érkeznek a Klapka téri rendelőbe, teljesen új volt az orvosi team számára a „páciens": sosem altattak és műtöttek még őzet, de megoldották a feladatot. Az agancsát és lábának egy részét is elvesztő bakot bekötözték, és antibiotikumot is adtak neki, majd értesítették a Szegedi Vadasparkot. Az ő szakembereik szállították el a parkba.Veprik Róberttől, a vadaspark igazgatójától megtudtuk, a kalandor őzbak a körülményekhez képest jól van, lábadozik. Megvárják, amíg felépül, aztán eldöntik, mi lesz a további sorsa, hiszen sérült lábbal nem valószínű, hogy visszaengedhetik a természetbe.