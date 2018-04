Állatvédelmi rajzpályázat iskolásoknak

Kikötés, hogy a pályaműveken szerepelnie kell a pályázó kedvenc állatának, mellé családját és önmagát is lerajzolhatja a kisiskolás. Az alapítvány egyébként fontosnak tartja, hogy kapcsolatban legyen a fiatalokkal, és megismertesse velük a felelős állattartást.



A rajzokat május 9-én éjfélig várják, és a zsűri a három legjobbat díjazza majd. A helyezettek között állatokkal kapcsolatos könyveket és ajándékcsomagokat sorsolnak ki. A pályázatra a szülők egyénileg is nevezhetik csemetéjüket, de osztályok is jelentkezhetnek. A rajzokat digitalizált formában az info@orszagosallatvedo.hu e-mail-címre kell elküldeni, névvel, címmel és telefonszámmal.