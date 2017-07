Állva tapsoltak Szentpéterváron a kortárs balettnak - videóval

Fotók és videó: a Szegedi Kortárs Balett facebook oldala

A szentpétervári Open Look Nemzetközi Táncfesztivál sztárja lett a Szegedi Kortárs Balett: hatalmas tapsot kapott a árnapi és a tfői Abszurdia-előadás is. A fesztivál honlapján frappáns ajánlóval jelentek meg épek Juronics Tamás koreográfiájának első előadása után: „a drámai fotó sem tudjá visszaadni azt, ami a színpadon zajlik! Látnotok kell élőben!"– Az Abszurdiát még februárban nézte ki a fesztiválra Vadim Kasparov igazgató és felesége – árulta el Pataki András balett-igazgató. A februári szemle annyira jól sikerült, hogy egyedül a szegedi társulat kapott ét estére is felkérést. – Azért a feszített tempó és a szakadó eső ellenére sikerült Szentpétervár főbb nevezetességeihez ellátogatnunk.

A pezsgő hangulatú, nemzetközi fesztiválon számos európai ország, öztü Franciaország, Hollandia, Belgium, valamint Izrael és az USA is szerepelt. A árnapi előadás után a özönség autogramot kaphatott a táncművészektől, és sok özös fotó született a fekete-fehér abszurdokkal – a nézőtéren azonban egy fontos vendég is ült aznap. A bemutatót végignéző szentpétervári magyar konzul rögtön egy új oroszországi turné szervezését helyezte kilátásba.

A táncművészek az oroszországi vendégszerepléssel lezártá az évadot, a hazarepülés után most pár t pihenés övetkezik számukra. Augusztusban még előadjá az Evitát a Margitszigeti Szabadtérin, majd az Ajándékkoncert keretében táncolt ünnepi Carmina Burana produkcióval, szintén Juronics Tamás koreográfiájával nyitjá a 30. évadot.