Általában a lakástulajdonos feladata a takarítás - Ki mossa fel a vért egy gyilkosság után?

Összeveszett barátnőjével, majd megölte a nőt egy 29 éves férfi Szegeden január 1-jén. A fiatalok dél körül vesztek össze egy Szatymazi utcai lakásban. Rövidesen összeverekedtek, és a nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. Ezután a férfi megpróbált öngyilkos lenni, végül azonban segítséget kért. A gyilkosságról korábban részletesebben is írtunk, arról azonban eddig nem esett szó, hogy ki takarítja fel a hasonló véres események után a helyszínt. A rendőr nem mos fel „A helyszínelés után az ingatlan takarításával, valamint az esetleges fertőzésveszéllyel kapcsolatos további intézkedések – takarítás, fertőtlenítés – nem a rendőrség feladata"

– írta lapunknak a témával kapcsolatban az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtóosztálya. Azaz ha a rendőrök elvégzik az egyes esetekben akár hetekig, hónapokig is tartó helyszínelést, több dolguk nincs, hazamehetnek, és már a rendőrkapitányságokon folytathatják a nyomozást, ha éppen nem közigazgatási eljárásban vizsgálják az ügyet. Utóbbiban vizsgálják például az öngyilkosságokat. Ki, ha én nem? Egy véres, különféle – bizonyos esetekben fertőző – váladékokkal szennyezett lakást valószínűleg kevesen szeretnének kitakarítani, pedig az a tulajdonos feladata. Az ORFK egészen pontosan azt írta, hogy a magánlakás rendbetétele a lakás tulajdonosának vagy az elhunyt hozzátartozójának, rokonának a dolga. Ha nincs hozzátartozó, akkor a közös képviselőnek kell gondoskodnia a takarításról és a fertőtlenítésről. Ha pedig kertes házban történik a tragédia, és ugyancsak nincsenek rokonok, akkor a rendőrök a jegyzőt értesítik, aki intézkedhet. De már arra is volt példa, hogy közvetlenül az ÁNTSZ-nek szóltak, amikor fertőzésveszély volt. „Egységes szabályozás a kérdéskörrel kapcsolatban nincs" – írta az ORFK. Vannak már „extrém takarítók" Az országban már több olyan vállalkozás van, amely kifejezetten bűnügyi helyszínek takarításával foglalkozik. Ezek azonban jellemzően a fővárosban működnek. A szegedi Clean Star Kft. takarítási üzletágának vezetője lapunknak azt mondta, hogy a rendőrség korábban már megkereste őket hasonló feladatokkal, de nem vállalták. Bottlik Roland szerint volt, hogy a határról behozott „összehányt" vagy véres kocsikat kellett volna kitakarítaniuk, de nem akarták, hogy a kollégáik „fertőzésveszélynek legyenek kitéve"