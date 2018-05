Amerikai blogger dicséri Szegedet - A borfesztiválról, annak kínálatáról és a szállásáról áradozik Ashley J. Lambert

A borfesztivál és a Szeged napi rendezvénysorozat idén is sok vendéget vonzott. A Budapesten élő külföldi blogger nagyon dicsérte Szegedet. Illusztráció: Kuklis István

Egy Budapesten élő amerikai blogger, Ashley J. Lambert angol barátainak köszönhetően Szegeden töltötte az elmúlt hétvégét, amiről blogbejegyzésében számolt be, amely aoldalon olvasható. Azt írja, hogy bár esőben érkeztek, a szállásukon, a Tiszavirágban tapasztalt fogadtatás feledtette velük a rossz időt.Ashley ellátogatott a borfesztiválra, ahol megdöbbent a több ezer embert megmozgató rendezvény nagyságán és a borkínálat gazdagságán. A szombatot a városban sétálgatva töltötték, ahol a fogadalmi templom tetszett neki a legjobban, hosszasan áradozott az épületről. „Pont akkor mentünk be, amikor szólt az orgona. Lélegzetelállító volt" – írta blogjában. A továbbiakban hosszasan dicséri a kézművesek portékáit, és édesanyjának is vásárolt egy kézitáskát ajándékba.A napot és a kirándulást az egyik belvárosi bárban fejezték be, ahol angol férjével és a szurkolókkal közösen nézték meg a Real Madrid és a Liverpool meccsét, amit azért élvezett, mert mindkét csapat rajongóival együtt nézhette meg a mérkőzést.