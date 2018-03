Amerikai kuckó nyílt Szegeden - Az irodák információt nyújtanak az USA értékeiről, elveiről, kultúrájáról

Ma este hivatalosan is átadták, holnap pedig már a nagyközönség előtt is megnyílik az American Corner kulturális iroda. A Szegedi Amerikai Kuckó az Egyesült Államok Nagykövetsége, a Szegedi Tudományegyetem és a szegedi önkormányzat közreműködésében jött létre a Szent-Györgyi Albert Agórában. Magyarország immár 5 American Cornerrel büszkélkedhet, a fővároson kívül Pécsett, Veszprémben, Debrecenben és mostantól Szegeden is.Az iroda megnyitóján David Kostelancik , az Amerikai Egyesült Államok ideiglenes ügyvivője magyarul is köszöntötte a jelenlévőket, kiderült, már két éve tanulja nyelvünket. – Szeged egy gazdag kultúrájú, fiatalos egyetemi város. Meggyőződésem, hogy ez a sarok is hozzájárul majd a város pezsgő kulturális életéhez, és gyümölcsöző kapcsolatot hoz létre magyarok és az amerikaiak között – mondta már anyanyelvén az amerikai ügyvivő. Botka László , Szeged polgármestere büszke a város külkapcsolataira, és bízik benne, hogy ez a „sarok" híd lesz majd a két nemzet között. Szabó Gábor , az egyetem rektora azt hangsúlyozta, hogy sok olyan kollégája van, aki az Egyesült Államokban végezhetett tudományos munkát, hiszen a kutatók számára nélkülözhetetlen az amerikai tudományos világ ismerete.Az American Corner révén nemcsak Szeged polgárai, hanem a dél-alföldi régió teljes lakossága megismerheti Amerikát. – Célunk az, hogy közelebb hozzuk az Egyesült Államokat az emberekhez. Az irodában az Egyesült Államok kultúrájának bemutatása is helyet kap, amerikai ünnepek és emlékhónapok kapcsán szervezett előadások és kulturális programok formájában – tudtuk meg Gera Judit tól, a szegedi American Corner vezetőjétől.A látogatók foglalkozások, közösségi alkotóműhelyek, workshopok segítségével ismerhetik meg az Egyesült Államokat. Az érdeklődőket modern digitális eszközpark, informatikai szempontból kiválóan felszerelt, 40 fő befogadására alkalmas előadótér, 3D-s nyomtató, valamint Amerika történelmét és politikáját ismertető kiadványokból, amerikai szépirodalmi és gyerekkönyvekből álló könyvtár is várja. Az angol nyelvtanulást elősegítő programokat is szerveznek, valamint információkat nyújtanak a középiskolásoknak és egyetemistáknak az amerikai ösztöndíjakkal és továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatosan. A programok többsége angol nyelvű, és mindenki számára ingyenes. Az eseményekre az általános iskolás diákoktól kezdve az egyetemistákon át a felnőtt és nyugdíjas korosztályt is várják az Agóra 3. emeletén.