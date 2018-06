Amerikai vendégek az SZTE-n

Az amerikai egyetemek kiválasztásában fontos szempont, hogy olyan intézmények képviselőit hívják meg, amelyek keresik az együttműködési lehetőségeket, bővíteni szeretnék az általuk kínált külföldi lehetőségeket. A magyarországi programban minden évben szerepel egy vidéki nagy egyetem meglátogatása is – idén a Szegedi Tudományegyetem a vendéglátó intézmény.



A szegedi látogatáson olyan neves amerikai egyetemek képviselői vesznek részt, mint a Susquehanna University, a St. Edward’s University, a University of South Carolina Upstate, az Ohio State University, a City College of New York és a University of Houston-Victoria.



Ma a vendégeknek a Szegedi Tudományegyetemet a rektori hivatalban mutatta be Nagy Katalin nemzetközi rektorhelyettes, korábbi Fulbright-ösztöndíjas.