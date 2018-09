Amfetaminlabort működtettek egy tanyán, hét év fegyházat kaptak Szegeden

Juhászné Prágai Erika közölte, a bíróság kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottakat mint tettest és bűnsegédet. Az ügy három másik vádlottját kábítószer birtoklása miatt ítélték rövidebb szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre.

Az ítélet szerint az elsőrendű vádlott 2015 áprilisában megbízta társát, hogy költözzön egy nagykőrösi tanyára, ahol kábítószert fognak előállítani. A tanyát állattartás ürügyén bérelték, majd oda kábítószer előállításához szükséges anyagokat és eszközöket telepítettek. A megállapodás szerint amfetamint állítottak elő kereskedelmi forgalomban, vegyiáru-üzletekben beszerzett anyagokból. A vádlottak a munkafázisokat egymás között felosztották, egy gyártási folyamat során 8-12 gramm drogot gyártottak, az elvárásuk napi három-négy sorozat elkészítése volt.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói 2015. november 20-án házkutatást tartottak a tanyán, és felfedezték a droglabort.Ugyanezen a napon a rendőrök egy hódmezővásárhelyi ingatlanban is házkutatást tartottak, ahol röviddel korábban az elsőrendű vádlott kábítószert adott át a negyedrendű vádlottaknak, illetve a helyszínen jelen lévő harmadrendű vádlott szervezetében is kábítószert mutattak ki. A nyomozó hatóság egy ötödik, kecskeméti férfit is elfogott, akitől kábítószert foglaltak le, melyet korábban az elsőrendű vádlottól vásárolt.Az ítélet ellen az ügyész, valamint egy kivételével a vádlottak és védőik fellebbezést jelentettek be, így a döntés nem jogerős.(leadképünk illusztráció - a szerk.)