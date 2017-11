Ami a horvátoknál 5-8 forint, nálunk 50-60: a Facebookon is múlik, mibe kerül a benzin

Sose tudjuk meg

Szegeden a Tompai kapu úti töltőállomás viszi el a pálmát. Fotó: Frank Yvette

Ami 404,9 forint az M5-ösön, Szatymaznál, az 364,9 forint a 43-as úton, Szeged-Szőregnél, ugyanazon a napon. Egy megyén belül negyven forinttal adhatja drágábban a Mol a benzint az autópályán, mint a főút mellett.Nem olyan nagy, bár érdekes különbség, hogy amikor a Szabadkai úti Shell-kútnál 365,9 forint volt a benzin literje, néhány száz méterre, a Tompai kapu úti Maxiline-nál 349,9 forint.Utóbbit Szegeden a legolcsóbbnak tartják, az Auchan töltőállomása mellett. – Mi sose nyilatkozunk! – mondta az országszerte hét kutat működtető Maxiline debreceni központjának munkatársa. A kérdés az lett volna, mi a magyarázat arra, hogy ilyen áron tudják adni a benzint, és számít-e a náluk tankoló autósok véleménye az ár meghatározásakor. Ez azért aktuális téma, mert Tállai András országgyűlési képviselő, államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke nemrég egyeztetett a Mollal, és ennek eredményeképp Mezőkövesden a társaság csökkentette az üzemanyag árát. Ezt a politikus jelentette be a Facebookon. Szerinte az üzemanyag-kereskedőknek csökkenteniük kell az árakat ott, ahol szegényebb emberek élnek.

50-60 forint is lehet

Vásárhelyen a Mol kútjánál ez volt a helyzet tegnap. Fotó: Frank Yvette

– A történet előzménye, hogy október 20. körül azon a mezőkövesdi kúton 30 forinttal fölment az ár, egyik pillanatról a másikra, szemlátomást indokolatlanul – árnyalja a képet Szalayné Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu internetes oldal ügyvezetője. – Mi is kaptunk jó néhány e-mailt ottani autósoktól. Kérdezték, hogy mi történhetett, Egerben vagy Miskolcon 25 forinttal olcsóbban lehetett tankolni. Nem jöttünk rá. Volt két hét, hogy ez így maradt, utána történt, amit az újságokból tudunk.Szalayné Bujdos Eszter azt mondja, a benzinkutak Magyarországon többféle helyről is vehetik az üzemanyagot, így alakulhatnak ki komoly árkülönbségek. Horvátországban, ahol minden cég egy helyről vásárol, 5-8 forint a differencia, nálunk akár 50-60 forint is. Az is számít, hogy ha egy kút személyzet nélkül, minimális rezsiköltséggel üzemel, olcsón tudja adni az üzemanyagot, ellentétben például egy autópályán működő töltőállomással, ahol a személyzet munkabér- költségét muszáj beépíteni az árba.Az üzemanyag-kereskedők márpedig – a világpiaci folyamatok és a kormány jövedékiadó-politikája mellett – figyelnek az adott vidéken élő emberek vagyoni helyzetére is. Ezt tapasztalják azok az olvasóink, akik a Dunántúlról jönnek a Dél-Alföldre autóval. „Sógorom Gyöngyösről jött hozzánk. Mondtam neki, csak annyit tankoljon, amennyivel idáig elgurul, mert itt vagy 15 forinttal olcsóbban jön ki. Végül 22 forint különbség volt az ottani és az itteni legolcsóbb üzemanyag között" – mondta a Szeged mellett élő Csaba. Hozzáteszi: a kútválasztásban az is közrejátszik, hogy a kutas segít-e, vagy oda se jön: „Harminc-negyven litert tankolva egy benzinkúti főzött kávé ára lehet a különbség két kút között. Simán odaadom a felét borravalóként, ha úgy látom jónak."

Kiírják a Facebookra?

Mol: Szükség esetén

Gratula, feljelentés

Az is megfigyelhető, hogy egy- egy településen belül mintha ügyelnének a kutak arra, hogy egymáshoz közelítsék az áraikat. – Nálunk, Vásárhelyen nagyjából egyformák az árak, a Lukoil néhány forinttal olcsóbb a többinél. Amikor átmegyünk Szegedre, mi is útba ejtjük az olcsóbb kutat. Az autópálya árai pedig tényleg nagyságrendekkel magasabbak – mondja Gál Gyula vásárhelyi személyfuvarozó. A városban a Mol, a Shell és az OMV is 370 forint körüli árral dolgozik. Makón az OMV és a Shell szeret egymáshoz igazodni. – Régen, amíg átment a városon a teherforgalom, a Shell olcsóbb volt, az OMV felé körülményesebb volt elmenni kamionnal – mondja Vízhányó János makói taxis.– Volt időszak, amikor az árkülönbséget szóvá tették az emberek az újságban, a Facebookon. Azt nem tudom, ez mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy egymáshoz igazodjanak, és azt se tudom, mit gondolnak a makói jövedelmi viszonyokról. Az biztos, hogy a városban a taxifuvardíj tizenéve nem változott, 250 forint kilométerenként. Mi nem ugrálunk.„A Mol piaci vállalatként a fogyasztói visszajelzéseket is beleértve folyamatosan figyelemmel kíséri a versenypiaci tényezőket, elemzi és szükség esetén módosítja az árakat. Az árazás ugyanakkor tisztán kereskedelmi kérdés" – ez áll a Mol közleményében, amelyet a történtekről kiadott.Tállai András közbenjárása vitát szült arról, meddig terjedhet egy politikus hatásköre. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, gratulál Tállainak. Gulyás Gergely kormánypárti frakcióvezető szerint a NAV-elnök a képviselői munkáját végezte. Az LMP hivatali visszaélést említett, feljelentést tesz. Tállai azt nyilatkozta, nem élt vissza a hatalmával, csak képviselte az emberek érdekeit.