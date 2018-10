Ami Körösfeketetón nem kapható, az nincs is - a több mint kétszáz éves vásárban jártunk

Szegedi néptáncosok ide járnak autentikus népviseletet vásárolni. Amikor először itt jártam, megdöbbentő volt látni a cipőárusok kilométereken át húzódó sorát.

Mészáros Katalin

Állatvásár a vége

– Tessenek, tessenek, tessenek! – hívta fel a portékájára a figyelmet hangosan kiabálva, furcsán hangsúlyozva egy gábor-cigány férfi a körösfeketetói vásár egyik bejáratánál. Mire a fotóriporter kolléga felemelte a kameráját, már azt kiabálta, hogy nem lehet, és tíz lejt kért volna a fényképfelvételért. Erre nem alkudtunk, megtették azt mások helyettünk szombaton a több mint 200 éves vásáron.Körösfeketetó a Nagyvárad–Kolozsvár útvonalon fekszik, a Királyhágótól 10 kilométerre. A vásár népszerűségére jellemző, hogy már reggel korán Nagyváradról kihajtva folyamatosak voltak a dugók, olykor csak lépésben lehetett haladni. A feketetói vásár több mint egy piac.Legalább két kilométer hosszan húzódik a Sebes-Körös két partján. Ha valaki az interneten rákeres, azt találja, hogy két részből áll. Az egyik KGST-piac szerű, a kuriózum pedig az a rész, ahol a régiségek – varrottasok, festett cifra tányérok, kályhacsempék, népviseleti ruhadarabok, könyvek, szerszámok, festmények, bútorok – közt lehet kutatni.Rendszert és rendet fölösleges keresni a vásárban. Eklektikus és kaotikus zűrzavar jellemzi leginkább, a kínált árucikkeket is. Jól megfér egymás mellett turmixgép, hajas baba, használt ruha és régiség. Az interneten keringő, mára a közbeszédbe is beépült poén szerint itt „mindent is lehet kapni, amit pedig mégsem, az nem is létezik".Az egyetlen biztos pontot a sűrű füst jelzi: ott készítik a roston sülteket.A legnépszerűbb a miccs, a szerb csevaphoz hasonló húsrudacska, de a hatalmas grillen tarják, csirkemellek, kolbászok, nyársak is sorakoztak. Természetesen levesek, köztük kiváló pacalleves is kapható. A fojtogató füstben minden árusnál hosszú sorok kígyóztak, ezért a gasztronómiai kitérőt ez alkalommal nem ejtettük meg, csak nézelődtünk, mint sokan mások.Egy kis sátorban táncházat is kialakítottak, ahol sokan népzene mellett fogyasztották el az ebédjüket. Persze nem mindenki állt sorba ételért, a hamis Rolexek árusa kis bográcsban a széke mellett főzte meg a húsos káposztát.A szegedi Mészáros Katalin már harmadik alkalommal látogatott el a gigantikus vásárba. Öt évvel ezelőtt a csíksomlyói búcsúba és szentmisére tartva hajtottak át a településen. Akkor a vásár hűlt helyét láthatták csak, de a csoport vezetője felhívta a figyelmüket az eseményre.– Sokat hallottam róla korábban is. Szegedi néptáncosok ide járnak autentikus népviseletet vásárolni. Amikor először itt jártam, megdöbbentő volt látni a cipőárusok kilométereken át húzódó sorát. Én még életemben ennyi cipőt nem láttam – mesélte Kati, majd hozzátette, a környezet vásár nélkül is gyönyörű.A szintén szegedi Szűcs László egy dísztőrt nézegetett. – 250 lejért kínálja, de 200-ért ideadja, ha meg tudunk egyezni – árulta el. Alkudni kötelező, a sorok között azt mondta az egyik asszony a férjének az egyik ruhadarabot nézegetve, hogy az árus 35 lejért kínálja, 30 a vége, de szerinte ez még csak a kezdet.A folyó által kettévágott vásárt egyik oldalról a hegyek kerítik, másikról a vasút határolja. A sínekről riadt madarakként rebbentek szét a vásározók minden alkalommal, amikor hangos és folyamatos dudálással elhaladt egy-egy szerelvény.– Ilyen öreget, mint én, nem kapnak másikat a vásárba'. 84 éves vagyok, ilyen idős nincs itt még egy – mondta nevetve a Kolozs megyei Székről érkezett asszony, aki horgolt díszterítőket árult. Szabó Zsuzsanna szerint kell öreg is a vásárba, nemcsak fiatal.Az írásos dokumentumok szerint a község 1815-ben kapta meg az országos vásártartási engedélyt, de valószínűsíthető, hogy már korábban is tartottak itt vásárt. Körösfeketetó, Feketetó nevét 1406-ban említette először oklevél Fekethethow néven. A kirakodásra minden október második hétvégéjén kerül sor, csütörtöktől vasárnapig. Hétfőn állatvásár zárja az eseményeket.A kirakodás helyszíne a falu központi részén indul, és egészen a hegyekig tart, több hektár területen, festői környezetben. Napjainkban a vásár fénye kezd megkopni, a régiségek fogynak, a használt ruhaneműk szaporodnak. Bútorokból kevesebb, textilneműből még szinte korlátlan a kínálat, utóbbi nagyobbrészt a széki árusok jóvoltából.