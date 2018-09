Ami messziről szép, az közelről is látványos - Jobbra: IFA-kiállítás

Sorfal. Ami messziről szép, az közelről is látványos. Fotó: Török János

Az egykori kelet-németországi Járműgyártó Iparszövetség (Industrieverband Fahrzeugbau) nevének rövidítése. A vállalat ludwigsfeldei gyára eredetileg repülőgépmotorokkal foglalkozott, majd robogókat készített. A hatvanas évek közepétől gyártott teherautókat. A legismertebb modellből, az IFA W50 teherautóból már 1965-ben több mint 800 ezer darab készült. Negyven országba exportálták, főleg a keleti blokkba. Az IFA látványa beleégett a kelet-európai emberek retinájába. „Az IFA W50-ről mindenkinek eszébe jut valamilyen élethelyzet. Ha más nem, hát az, hogy büdös, és meg kéne előzni. A kerekded vezetőfülkés, osztott szélvédős, jellegzetes hangú teherautó még jóval a rendszerváltás után is része volt a magyar utcaképnek" – írta róla az origo.hu a márka ötvenedik születésnapján.Ami a Karotin Kft. telephelyén látható IFA-sorfalat illeti, mint Sáringer Sándor ügyvezetőtől tudjuk, nincs szó gyűjtőszenvedélyről, veterán korú teherkocsik iránti rajongásról, retró romantikáról. Egyszerűen itt fértek el ezek a kiszolgált járművek. Többségük már a Felszabadulás Tsz idején is járta az utakat. Most már nem használják, hamarosan el fogják adni őket.