Ami nem tilos, azt szabad? Bicskanyitogató parkolás a szegedi nagyállomásnál

Alvó Mazda

Közterületi tárolás. Hosszú távú parkolás. Fotó: Kuklis István

Körülbelül negyven autó fér el szabályosan a nagyállomás előtt, gyakorlatilag valamivel több. Mert rendre elállják a kapubejárókat is azok, akik csak kihoznak valakit az állomásra, és felkísérik a peronra, mondván, az csak néhány perc. Ilyenkor aztán szentségelnek a sietségükben akadályozott lakók és üzlettulajdonosok.A Mazda 323-as már nagyon régen mozdult, a díszburkolat kövei közül kibújó növény lassan fás szárúvá erősödik, és a sárvédőn látható rozsdafolt is inkább nő, mint csökken. A jobb hátsó gumi teljesen, a bal hátsó félig már leengedett. Pazarlás ez egy minden hétköznap csordultig telt parkolóban. Sokak szerint már az is luxus, hogy egész nap ott álljon az ingázók autója, s még inkább az, ha több hónapig foglalja az értékes parkolóhelyet.

Ki miért nem tehet semmit

Hónapok óta áll egy helyben. Már felverte a gaz. Fotó: Kuklis István

A rendszám címkéje szerint tavaly márciusban járt le a Mazda műszaki vizsgája, de ezt azóta megújíthatták. Ma már ugyanis nincs olyan kötelező címke, amiből ez kiderülhetne, és nem működik olyan rendszer sem, mint Angliában. Ott ugyanis egy rendszámról bárki 20 másodperc alatt megtudja, van-e érvényes műszakija az autónak.Megkérdeztük a szegedi közterület-felügyeletet, tudnak-e bármit kezdeni az autóval, ha van rajta műszaki. Ha csak városképromboló, s ott az állomásnál „nem illendő". Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ha nincs érvényes forgalmija, akkor mi az ügymenet, mikor következik az elszállítás.– Hatósági jelzéssel, tehát rendszámtáblával és érvényes műszakival rendelkező járművet nem szállíthatunk el – mondja Hegyeshalmi Tibor, a közterület-felügyelet vezetője, hozzátéve, jogszabályi rendelkezés hiányában városképromboló indokkal sem szólíthatják fel az autó tulajdonosát.– Amennyiben lejárt a műszakija a járműnek, de van rajta rendszám, azt sem szállíthatjuk el – hangsúlyozza némi meglepetésünkre a szakember. Megtudjuk, ezt csak hatósági jelzés nélküli autóval tehetik meg, s azt is csak a jármű szélvédőjén történő értesítéstől számított 10 nap elteltével.

Igen vagy nem?

A közterület-felügyeletnek tehát nem, de a rendőrségnek kell az érvényes műszaki. Megkérdeztük tőlük is, mi lesz a sorsa ennek a valószínűleg lejárt műszaki vizsgájú autónak. Arra is kíváncsiak voltunk, ha véletlenül mégis van érvényes forgalmija – amin nagyon-nagyon csodálkoznánk –, annak lejártáig ott parkolhat, mert nem sérti a KRESZ-t? – A rendőrségnek bűncselekmény és szabálysértés észlelésekor van intézkedési kötelezettsége. Ahogyan Önök is fogalmaztak, jelen esetben ilyen nem történt – írta tömör válaszában a rendőrség.Azt nem mondhatják meg, van-e érvényes műszaki az autón, aminek hiánya azért más megvilágításba helyezné az ügyet. De az is lehet, hogy nem. A törvény azt írja, hogy a közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van. Amikor egy autós oktatótól azt kérdeztem, részt vesz-e a közlekedésben a parkoló jármű, azt a választ kaptam, hogy nem vesz részt. Ezek szerint virágozzék száz virág a valószínűleg lejárt műszaki vizsgájú autó körül a szegedi nagyállomásnál…