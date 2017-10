Amíg a diákok tanulnak, gondozónő vigyáz a gyermekeikre: babaszoba nyílik novemberben a József Attila iskolában

Horváthné Szabó Ágnes gyógypedagógus kiszellőztette a helyiséget, miután elmentek a festők.

Fotó: Kuklis István

– Korábban is előfordult, hogy a nálunk tanuló diákok, akik már szültek egy vagy több gyereket, behozták magukkal a gyermeküket az iskolába – mondta Horváthné Szabó Ágnes gyógypedagógus, a projekt motorja és Nemes-Nagy Erika igazgatóhelyettes. Ha a kicsik megéheztek, megetette őket az anyukájuk.– Az alternatív napközbeni ellátóban olyan körülményeket teremtünk, ami egyaránt jó az anyáknak és a gyermekeknek. Ide hároméves korukig járhatnak a kicsik. Miközben a gyermekes diákjaink tanulnak, biztonságban tudhatják a gyermekeiket, akikre szakképzett gondozónő vigyáz majd iskolaidőben – magyarázta Horváthné Szabó Ágnes, aki tárgyalt már a Bölcsődék Igazgatóságával az ügyben, hogy tudnak-e olyan gondozót ajánlani, aki vállalja ezt a feladatot. – Fontos, hogy mind a gyerekek, mind pedig a szülők kötődjenek a gondozóhoz. A kicsik korai fejlesztést, a szülők tanácsot is kapnak majd a szakemberektől – mondta a gyógypedagógus. Az alternatív napközbeni ellátó kialakítását a Szegedi Szakképzési Centrum finanszírozza, a babaszobát pedig az iskola alapítványa működteti majd. A festők október 12-én végeztek a munkával a földszinti műhelytanteremben, ahol a babaszobát a törvényi és szakmai előírásoknak megfelelően rendezik be és működtetik. A földszinti sarki helyiség előnye, hogy csendes és a babakocsival is könnyen megközelíthető. Horváthné Szabó Ágnes elmondta, jelenleg öt olyan diák jár hozzájuk, aki igényt tart erre a szolgáltatásra. Egyikük végzős varrónő, már elmúlt 18 éves, és három gyermeke van.

– Jóllehet a tanköteles kor tizenhat év, hozzánk – speciális iskola lévén – huszonöt éves korukig járhatnak nappali tagozaton a diákok. A projektnek éppen ez a lényege, hogy az is járhasson iskolába és szakmát szerezhessen, aki tanulmányai közben gyermeket szül. Ha az anya kéri, fel lehet menteni az alól, hogy a közismereti tárgyak óráit látogassa. Ezekből osztályozóvizsgát tehet. A szakmai tárgyak óráira azonban be kell járnia – hangsúlyozta Horváthné Szabó Ágnes.